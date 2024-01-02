На ремонты 3 километров дороги под Уфой готовы выделить 42,4 млн рублей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Администрация Уфимского района ищет подрядчика на ремонт дороги «Фомичёво — Булгаково — Фёдоровка». Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать 3 километра 200 метров автодороги. Для этого нужно разобрать асфальтобетонные и щебёночные покрытия и основания, уложить новое покрытие, обустроить обочину, установить 100 дорожных знаков на металлических стойках, нанести разметку. Отдельно подрядчику придётся отремонтировать тротуар с бордюрами.
Работы необходимо произвести с 1 апреля по 17 октября 2024 года. На ремонт дороги из бюджета Уфимского района будет выделено до 42,450 млн рублей.