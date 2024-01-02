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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Возле аэропорта «Уфа» собираются отремонтировать дорогу за 42,4 млн рублей

На ремонты 3 километров дороги под Уфой готовы выделить 42,4 млн рублей

2 января 2024, 11:24
Фото: Midjourney

Возле аэропорта «Уфа» собираются отремонтировать дорогу за 42,4 млн рублей

Дорого соединит населённые пункты южнее столицы.

Администрация Уфимского района ищет подрядчика на ремонт дороги «Фомичёво — Булгаково — Фёдоровка». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать 3 километра 200 метров автодороги. Для этого нужно разобрать асфальтобетонные и щебёночные покрытия и основания, уложить новое покрытие, обустроить обочину, установить 100 дорожных знаков на металлических стойках, нанести разметку. Отдельно подрядчику придётся отремонтировать тротуар с бордюрами.

Работы необходимо произвести с 1 апреля по 17 октября 2024 года. На ремонт дороги из бюджета Уфимского района будет выделено до 42,450 млн рублей.

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#Общество#Дороги#Госзакупки#Транспорт#Идэль Гумеров#Уфимский район
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