На ремонты 3 километров дороги под Уфой готовы выделить 42,4 млн рублей

Подрядчику предстоит отремонтировать 3 километра 200 метров автодороги. Для этого нужно разобрать асфальтобетонные и щебёночные покрытия и основания, уложить новое покрытие, обустроить обочину, установить 100 дорожных знаков на металлических стойках, нанести разметку. Отдельно подрядчику придётся отремонтировать тротуар с бордюрами.