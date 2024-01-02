Компания, отвечающая за строительство «Дома смерти» в Уфе, получит земли без торгов

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Специализированный застройщик «Арт-Сити», отвечающий за строительство дома на перекрёстке Кирова и Пархоменко, получил ряд земельных участков без торгов. Распоряжение главы региона есть в распоряжении редакции mkset.ru.
Долгострой на перекрёстке улиц Кирова и Пархоменко журналисты назвали «Домом смерти» из-за трагических случаев, происходящих на возводимом объекте. Известно о 3 случаях, когда на строительной площадке находили тела погибших.
Летом 2022 года обманутые дольщики ЖСК «Дуслык Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис», ответственных за строительство дома, объявили голодовку, которая продлилась почти 3 недели.
В августе 2023 года пайщики ЖСК «Дуслык Строй» сообщили, что объект передан строительной компании «Арт-сити». По информации СПАРК, бенефициаром ООО «Специализированный застройщик „Арт-сити“ является Тимур Мухамедянов. 10% уставного капитала принадлежит ООО „Билд“ Рустама Хасанова. „Арт-сити“ зарегистрировано в конце 2022 года.
В тексте распоряжения Радия Хабирова говорится, что под многоэтажную застройку «Арт-сити» получит земли в микрорайоне «Южный-2» (возле садового товарищества «Алмалык», улица Зайнаб Биишевой), два участка в микрорайоне «Урал» (за Сергиевским кладбищем, на месте гаражного кооператива «Горный») и в Сипайлово (напротив «Ленты» на ул. Сипайловской). Общая площадь предоставляемых участков превышает 42 тыс кв метров.
В конце декабря стало известно, что Кузнецовский Затон подвергнется дальнейшей застройке — на маленьком полуострове собираются возвести жилой комплекс. В то же время прокуратура запретила городским властям производить застройку возле парка им. Якутова.