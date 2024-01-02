Компания, отвечающая за строительство «Дома смерти» в Уфе, получит земли без торгов

В тексте распоряжения Радия Хабирова говорится, что под многоэтажную застройку «Арт-сити» получит земли в микрорайоне «Южный-2» (возле садового товарищества «Алмалык», улица Зайнаб Биишевой), два участка в микрорайоне «Урал» (за Сергиевским кладбищем, на месте гаражного кооператива «Горный») и в Сипайлово (напротив «Ленты» на ул. Сипайловской). Общая площадь предоставляемых участков превышает 42 тыс кв метров.