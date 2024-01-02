mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Компания, взявшаяся за самый старый долгострой Уфы, получила землю без торгов

Компания, отвечающая за строительство «Дома смерти» в Уфе, получит земли без торгов

2 января 2024, 07:29
Фото: mkset.ru

Компания, взявшаяся за самый старый долгострой Уфы, получила землю без торгов

Застройке может подвергнуться въезд в Сипайлово.

Специализированный застройщик «Арт-Сити», отвечающий за строительство дома на перекрёстке Кирова и Пархоменко, получил ряд земельных участков без торгов. Распоряжение главы региона есть в распоряжении редакции mkset.ru.

Долгострой на перекрёстке улиц Кирова и Пархоменко журналисты назвали «Домом смерти» из-за трагических случаев, происходящих на возводимом объекте. Известно о 3 случаях, когда на строительной площадке находили тела погибших.

Летом 2022 года обманутые дольщики ЖСК «Дуслык Строй» и ООО «ЭнергоТехСервис», ответственных за строительство дома, объявили голодовку, которая продлилась почти 3 недели.

«Дом смерти»: как скандальный недострой в Уфе стал зловещей городской легендой
Узнать подробнее

В августе 2023 года пайщики ЖСК «Дуслык Строй» сообщили, что объект передан строительной компании «Арт-сити». По информации СПАРК, бенефициаром ООО «Специализированный застройщик „Арт-сити“ является Тимур Мухамедянов. 10% уставного капитала принадлежит ООО „Билд“ Рустама Хасанова. „Арт-сити“ зарегистрировано в конце 2022 года.

В тексте распоряжения Радия Хабирова говорится, что под многоэтажную застройку «Арт-сити» получит земли в микрорайоне «Южный-2» (возле садового товарищества «Алмалык», улица Зайнаб Биишевой), два участка в микрорайоне «Урал» (за Сергиевским кладбищем, на месте гаражного кооператива «Горный») и в Сипайлово (напротив «Ленты» на ул. Сипайловской). Общая площадь предоставляемых участков превышает 42 тыс кв метров.

В конце декабря стало известно, что Кузнецовский Затон подвергнется дальнейшей застройке — на маленьком полуострове собираются возвести жилой комплекс. В то же время прокуратура запретила городским властям производить застройку возле парка им. Якутова.

Мэр Уфы Мавлиев получил предостережение из-за нехватки парковок
Узнать подробнее
#Общество#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Радий Хабиров#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Не дожили до 2024 года: сколько работников из Башкирии погибло в декабре?
Сегодня, 06:12
На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя
31 декабря 2023,, 05:03
Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году
31 декабря 2023,, 07:27
В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза
31 декабря 2023,, 06:01
Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес
31 декабря 2023,, 04:01
Новая аномалия: стала известна погода в Уфе 31 декабря 2023 года
31 декабря 2023,, 03:15