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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Известно какие экстренные службы чаще других вызывали в Башкирии в новогоднюю ночь

Известно какие экстренные службы чаще других вызывали в Башкирии в новогоднюю ночь

1 января 2024, 09:29
Фото: mkset.ru
Статистику озвучили в Госкомитете республике по ЧС

В новогоднюю ночь, с 31 декабря года по 1 января в Центр обработки вызовов 112 поступило более девяти тысяч обращений, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС республики Башкортостан. Там отмечают, что в обычные дни диспетчера обрабатывают в среднем от шести до семи тысяч обращений.

Чаще всего в новогоднюю ночь жители Башкирии обращались в скорую помощь (2602 вызова), полицию (837 вызовов). Также сообщения передавались пожарной службе (67 вызовов), г газовой службе (87 вызовов).

Больше всего звонков поступило с 18 часов 31 декабря до часу первого января — свыше 3000.

#Тимур Алмаев
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