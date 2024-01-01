Известно какие экстренные службы чаще других вызывали в Башкирии в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, с 31 декабря года по 1 января в Центр обработки вызовов 112 поступило более девяти тысяч обращений, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС республики Башкортостан. Там отмечают, что в обычные дни диспетчера обрабатывают в среднем от шести до семи тысяч обращений.