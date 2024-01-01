Известно какие экстренные службы чаще других вызывали в Башкирии в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В новогоднюю ночь, с 31 декабря года по 1 января в Центр обработки вызовов 112 поступило более девяти тысяч обращений, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС республики Башкортостан. Там отмечают, что в обычные дни диспетчера обрабатывают в среднем от шести до семи тысяч обращений.
Чаще всего в новогоднюю ночь жители Башкирии обращались в скорую помощь (2602 вызова), полицию (837 вызовов). Также сообщения передавались пожарной службе (67 вызовов), г газовой службе (87 вызовов).
Больше всего звонков поступило с 18 часов 31 декабря до часу первого января — свыше 3000.