Несколько рабочих недель в Башкирии в 2024 году станут шестидневными

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В 2024 году в Башкирии будет введено несколько шестидневных рабочих недель. Рабочие субботы связаны с переносом выходных дней.
В первую очередь это касается новогодних праздников. Выходной с шестого января (суббота) перенесется на 10 мая (пятница), а выходной с седьмого января (воскресенье) — на 31 декабря, вторник следующего года.
Также перенос коснется майских праздников. Выходной в понедельник, 29 апреля, устанавливается за счет рабочей субботы, 27 апреля.
Чтобы продлить майские праздники, выходной со второго ноября (суббота) переносится на 30 апреля (вторник). Таким образом длительные выходные пройдут в мае: четыре дня с 28 апреля по 1 мая и еще четыре дня с 9 по 12 мая.
Еще один перенос коснется декабря. Работники отработают шестидневную неделю, работая в субботу, 28 декабря, чтобы отдохнуть 30 декабря. Таким образом Новогодние каникулы 2025 года начнутся раньше — 30 декабря 2024 года.