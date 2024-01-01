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Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Несколько рабочих недель в Башкирии в 2024 году станут шестидневными

Несколько рабочих недель в Башкирии в 2024 году станут шестидневными

1 января 2024, 05:12. Обновлено в 07:24
Фото: 1MI
Благодаря этому, в 2024 году образуется несколько периодов длительных праздников.

В 2024 году в Башкирии будет введено несколько шестидневных рабочих недель. Рабочие субботы связаны с переносом выходных дней.

В первую очередь это касается новогодних праздников. Выходной с шестого января (суббота) перенесется на 10 мая (пятница), а выходной с седьмого января (воскресенье) — на 31 декабря, вторник следующего года.

Также перенос коснется майских праздников. Выходной в понедельник, 29 апреля, устанавливается за счет рабочей субботы, 27 апреля.

Чтобы продлить майские праздники, выходной со второго ноября (суббота) переносится на 30 апреля (вторник). Таким образом длительные выходные пройдут в мае: четыре дня с 28 апреля по 1 мая и еще четыре дня с 9 по 12 мая.

Еще один перенос коснется декабря. Работники отработают шестидневную неделю, работая в субботу, 28 декабря, чтобы отдохнуть 30 декабря. Таким образом Новогодние каникулы 2025 года начнутся раньше — 30 декабря 2024 года.

#Тимур Алмаев
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