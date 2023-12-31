Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Mkset.ru провёл опрос читателей о главных событиях года в Башкирии по их мнению. Посетителям телеграм-канала издания было предложено 13 вариантов, а также возможность предложить своё событие, которое может считаться одним из важнейших и самых интересных для республики.
Из 346 участников опроса 30% назвали кончину и похороны Муртазы Губайдулловича Рахимова главным событием уходящего года. Он покинул нас в ночь с 11 по 12 января, а на прощание с ним прилетел президент России Владимир Путин. Соболезнования выразили действующий глава Башкортостана Радий Хабиров, премьер-министр Андрей Назаров, экс-премьер Башкирии Сарбаев, экс-мэр Уфы Ялалов, экс-глава Нацбанка Марданов, экс-лидер Татарстана Шаймиев, экс-глава ГИБДД республики Гильмутдинов и другие известные чиновники. Его именем предложили назвать проспект Восточного выезда.
Первый президент Башкирии занимал этот пост с 1993 по 2010 год. С момента его отставки поменялось два руководителя региона.
Рост цен на яйца побил все рекорды в 2023 году. Явление, ставшее повсеместным для всей страны, затронуло и Башкирию. По официальным данным этот продукт за год подорожал почти на 70%. Эксперты, экономисты и чиновники называли много причин «яичной инфляции» — дорогой импорт комплектующих производства, волатильность курса рубля, нехватку рабочей силы, высокий спрос среди населения.
Чтобы справиться с кризисом, российские власти вынуждены были обратиться за помощью к соседям — Азербайджану, Турции и Ирану. Первые яичные партии из Азербайджана уже прибыли в Россию, но будут ли они и в нашей республике — неизвестно. Экономисты считают, что импорт не сможет повредить местным производителям.
На третье место читатели поставили обмеление рек. Из-за аномальной жары уровень воды в реках Башкирии заметно снизился. Хотя весной в Уфе смог причалить крупный теплоход «Мустай Карим», летом появились опасения о будущем Белой.
Например, начальник отдела гидрологии Башгидрометцентра Галина Зайцева говорила, что никаких действий власти предпринять не могут, потому что вода с Павловского водохранилища уже и так была спущена, чтобы не было угрозы того, что речные суда могут сесть на мель. А председатель «Союза экологов» Александр Весёлов отмечал, что Белая может повторить судьбу речки Сутолоки — когда-то полноводной реки на Уфимском полуострове, ныне загнанной в коллектор. Биолог Василий Мартыненко предположил, что главную башкирскую реку ждёт заболачивание.
Активистка и руководительница уфимского «Штаба Навального»** Лилия Чанышева находится под следствием с 2021 года. Её обвиняют в создании организации, которая покушается на права граждан, призывах к экстремизму и организации экстремистского сообщества. Летом Кировский районный суд приговорил её к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а осенью Верховный суд оставил приговор без изменений.
Решением суда оказались не довольны обе стороны. Обвинение считало его слишком мягким, а по мнению защиты «в уголовном дела содержатся доказательства невиновности» активистки.
В декабре адвокат Лилии Чанышевой подал кассационную жалобу на решение суда.
* — внесена в список террористов и экстремистов.
** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.
С ростом цен на яйца связана и тема птичьего гриппа, вспыхнувшего под Уфой в августе. Некоторые эксперты связывают рост цен с заболеваемостью.
Специалисты предупреждали угрозу эпидемии весной, когда она охватила несколько предприятий в соседних регионах. Из-за заболевания руководству птицефабрики «Башкирская» в Авдоне пришлось уничтожить всё поголовье кур (достигавшее нескольких миллионов), а также значительную часть оборудования и мебели. В настоящий момент птицефабрика не действует, но известно, что возобновить работу она должна в феврале 2024 года. Правда, первая партия яиц будет получена ещё не скоро.
Пострадали от птичьего гриппа и обычные граждане. Жители Авдона и других сёл и деревень Уфимского и Чишминского района жаловались на невыносимый запах, связанный с тем, что в ямах сжигали поголовье. Некоторые рабочие, трудившиеся ранее на птицефабрике, считают, что «золотое время» предприятия давно прошло.
Из событий, не попавших в основную пятёрку, читатели выделили кризис общественного транспорта в Уфе, строительство Зининского путепровода, пожар в кинотеатре «Искра» и потерю статуса объекта культурного значения и приговоры министрам Кучарбаеву и Беляеву.