Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году

Например, начальник отдела гидрологии Башгидрометцентра Галина Зайцева говорила, что никаких действий власти предпринять не могут, потому что вода с Павловского водохранилища уже и так была спущена, чтобы не было угрозы того, что речные суда могут сесть на мель. А председатель «Союза экологов» Александр Весёлов отмечал, что Белая может повторить судьбу речки Сутолоки — когда-то полноводной реки на Уфимском полуострове, ныне загнанной в коллектор. Биолог Василий Мартыненко предположил, что главную башкирскую реку ждёт заболачивание.