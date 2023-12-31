Новая аномалия: стала известна погода в Уфе 31 декабря 2023 года

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Согласно данным сервиса Яндекс.Погода в Уфе ожидается плюсовая температура и снег с дождем. Днем температура воздуха поднимется до нуля градусов, а вечером и ночью ожидается и вовсе плюс один градус.
Согласно сервису, в течении дня ожидаются осадки в виде снега с дождем. Ветер в к вечеру усилится и достигнет 5 метров в секунду.
Текущей зимой погода удивляет уже не первый раз. Ранее, 21 декабря, был зафиксирован абсолютный температурный максимум и составил +3,9 градуса Цельсия.