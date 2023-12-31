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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

В новогоднюю ночь в Уфе ожидается плюсовая температура и дождь

Новая аномалия: стала известна погода в Уфе 31 декабря 2023 года

31 декабря 2023, 03:15
Фото: 1MI

В новогоднюю ночь в Уфе ожидается плюсовая температура и дождь

Погода продолжает удивлять жителей столицы Башкирии.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода в Уфе ожидается плюсовая температура и снег с дождем. Днем температура воздуха поднимется до нуля градусов, а вечером и ночью ожидается и вовсе плюс один градус.

Согласно сервису, в течении дня ожидаются осадки в виде снега с дождем. Ветер в к вечеру усилится и достигнет 5 метров в секунду.

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Текущей зимой погода удивляет уже не первый раз. Ранее, 21 декабря, был зафиксирован абсолютный температурный максимум и составил +3,9 градуса Цельсия.

#Тимур Алмаев
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