Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес

Важно обратить внимание, когда мы приобретаем упакованную икру в жестяных банках. Все необходимые данные должны быть указаны на упаковке — числа и срок годности. Они также должны быть выпуклыми на банке. На упаковке обязательно должно быть указано, что это за икра. Консерванты допускаются, а также некоторые красители. Однако отметим, что существует опасная добавка, которая уменьшает развитие микроорганизмов — Уротропин, зарегистрирован с номером Е239. Это вредный консервант, который следует проверять на упаковке, чтобы не покупать продукцию, где он присутствует.