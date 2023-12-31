Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:01
Официальные рынки предлагают возможность приобрести икру, где каждый покупатель имеет право запросить документы о качестве и безопасности, а также узнать происхождение этого продукта. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анны Казак, важно обратить внимание на икру, которая была изготовлена с мая по сентябрь–октябрь, так как именно в этот период разные виды рыб идут на нерест, а ловля и изготовка икры разрешены.
Также отметим, что неважно какую икру вы покупаете, на развес или упакованную в банки, важнее знать как выбрать правильно икру.
Анна Казак, отмечает, что нужно обратить внимание на внешний вид продавца, на условия хранения продукта, а также на те документы, которые мы можем попросить, чтобы удостоверится, что эта икра произведена ответственным, хорошим производителем.
Важно обратить внимание, когда мы приобретаем упакованную икру в жестяных банках. Все необходимые данные должны быть указаны на упаковке — числа и срок годности. Они также должны быть выпуклыми на банке. На упаковке обязательно должно быть указано, что это за икра. Консерванты допускаются, а также некоторые красители. Однако отметим, что существует опасная добавка, которая уменьшает развитие микроорганизмов — Уротропин, зарегистрирован с номером Е239. Это вредный консервант, который следует проверять на упаковке, чтобы не покупать продукцию, где он присутствует.
Ранее Mkset сообщал какую икру точно покупать не стоит. АНО «Российская система качества» проверило 24 товара, и лишь одна марка подтвердила статус качественный икры.