На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Как и в прошлые годы, в Башкирии ограничат продажу алкоголя во время новогодних праздников, сообщает министерство торговли республики. В дни, третьего, четвертого и пятого января алкогольные напитки не будут продаваться с 17 до 10 часов утра. Шестого января запрет на продажу алкоголя будет введен с 17 до 23 часов.
Ограничения только на торговлю в магазинах. В ресторанах и барах спиртные напитки будут подавать в обычном режиме.
Напомним, текущие запрет на продажу алкоголя вводится не впервые. Спиртные напитки в республике не продают в день проведения последнего звонка, Дня молодежи, Дня знаний, а также в дни сабантуев.