На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя

Как и в прошлые годы, в Башкирии ограничат продажу алкоголя во время новогодних праздников, сообщает министерство торговли республики. В дни, третьего, четвертого и пятого января алкогольные напитки не будут продаваться с 17 до 10 часов утра. Шестого января запрет на продажу алкоголя будет введен с 17 до 23 часов.