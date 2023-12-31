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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя

На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя

31 декабря 2023, 05:03
Фото: mkset.ru
Запрет на продажу спиртных напитков в республики вводится не впервые и продлится несколько дней. Известно в какие дни и в какое время.

Как и в прошлые годы, в Башкирии ограничат продажу алкоголя во время новогодних праздников, сообщает министерство торговли республики. В дни, третьего, четвертого и пятого января алкогольные напитки не будут продаваться с 17 до 10 часов утра. Шестого января запрет на продажу алкоголя будет введен с 17 до 23 часов.

Ограничения только на торговлю в магазинах. В ресторанах и барах спиртные напитки будут подавать в обычном режиме.

Напомним, текущие запрет на продажу алкоголя вводится не впервые. Спиртные напитки в республике не продают в день проведения последнего звонка, Дня молодежи, Дня знаний, а также в дни сабантуев.

#Тимур Алмаев
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