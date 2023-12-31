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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Известно будет ли салют в новогоднюю ночь в Уфе

Известно будет ли салют в новогоднюю ночь в Уфе

31 декабря 2023, 07:56. Обновлено в 08:05
Фото: 1MI
Власти озвучили новогоднюю программу в Уфе, в которой обозначили прогремит ли салют в полночь.

В столице Башкортостана — Уфе, традиционно в новогоднюю ночь на главной городской елке, перед зданием горсовета запускали праздничный салют. Однако в честь празднования Нового 2024 года салют запускаться не будет, сообщили в пресс-службе администрации города.

У Русского драматического театра, как обычно, с 21.00 до 02.00 часов пройдет концертная программа.

«После завершения концерта фейерверка не будет. Решение об этом принято оргкомитетом по подготовке и празднованию нового 2024 года», — отмечается в сообщении администрации.

От проведения фейерверков отказываются во многих регионах страны. Например, в соседней Казани решили отказаться от фейерверка в связи с особым противопожарным режимом.

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