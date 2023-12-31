Хотел приносить пользу обществу: в Башкирии простились с погибшим на СВО добровольцем

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Сегодня, 31 декабря, в Нефтекамске прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Николаем Фофановым.
Николай Фофанов родился 28 апреля 1990 года в деревне Графское Калтасинского района республики. Окончил школу в селе Кутерем, а после поступил в нефтекамское профучилище №138 на специальность «Электросварочные и газосварочные работы». С 2009 по 2010 год проходил срочную военную службу во Внутренних войсках МВД России.
Осенью 2023 года Николай решил отправиться на СВО добровольцем. 21 сентября он заключил контракт с российским Министерством обороны, а уже 12 декабря мужчины не стало.
Близкие вспоминают Николая Сергеевича как вежливого, ответственного, дисциплинированного и отзывчивого человека, который никогда не оставался в стороне, не отказывал в помощи близким и еще с юных лет хотел приносить пользу обществу.
— Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Мы разделяем вашу боль и горечь. Это наша общая утрата, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Нефтекамска.