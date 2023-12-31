Хотел приносить пользу обществу: в Башкирии простились с погибшим на СВО добровольцем

Николай Фофанов родился 28 апреля 1990 года в деревне Графское Калтасинского района республики. Окончил школу в селе Кутерем, а после поступил в нефтекамское профучилище №138 на специальность «Электросварочные и газосварочные работы». С 2009 по 2010 год проходил срочную военную службу во Внутренних войсках МВД России.