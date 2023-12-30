В Уфе бездомная собака покусала двух девочек

Ранее Mkset сообщал о своре собак в Салавате, которая напала на местных жителей. Собаки набросились на женщину, проходившую по улице Ленинградской — на её крики сбежались местные жители, которые и помогли ей отбиться от животных. Спустя какое-то время на том же месте собаки набросились на мужчину, который возвращался домой.