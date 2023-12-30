В Уфе бездомная собака покусала двух девочек

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Две 13-летние девочки обратились в травмпункт №4 с укушенными ранами пальцев рук. Они рассказали, что на них напала бездомная собака на улице Стадионной в Уфе. После того как необходимая помощь была предоставлена, пострадавшие вернулись домой. Об этом сообщает издание Ufanovosti.ru. со ссылкой на собственный источник.
Информацию об опасном животном передали в службу по отлову, ее удалось поймать.
Ранее Mkset сообщал о своре собак в Салавате, которая напала на местных жителей. Собаки набросились на женщину, проходившую по улице Ленинградской — на её крики сбежались местные жители, которые и помогли ей отбиться от животных. Спустя какое-то время на том же месте собаки набросились на мужчину, который возвращался домой.