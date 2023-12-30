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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Две 13-летние девочки атакованы бродячей собакой в Уфе

В Уфе бездомная собака покусала двух девочек

30 декабря 2023, 13:13
Фото: Midjourney

Две 13-летние девочки атакованы бродячей собакой в Уфе

Служба по отлову животных получила информацию о опасной собаке.

Две 13-летние девочки обратились в травмпункт №4 с укушенными ранами пальцев рук. Они рассказали, что на них напала бездомная собака на улице Стадионной в Уфе. После того как необходимая помощь была предоставлена, пострадавшие вернулись домой. Об этом сообщает издание Ufanovosti.ru. со ссылкой на собственный источник.

Информацию об опасном животном передали в службу по отлову, ее удалось поймать.

Ранее Mkset сообщал о своре собак в Салавате, которая напала на местных жителей. Собаки набросились на женщину, проходившую по улице Ленинградской — на её крики сбежались местные жители, которые и помогли ей отбиться от животных. Спустя какое-то время на том же месте собаки набросились на мужчину, который возвращался домой.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Собаки#Виалина Ахсанова#Бродячие собаки
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