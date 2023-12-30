В Башкирии женщина получила ожоги из-за перегретого газового баллончика

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
В одной из многоэтажек в Уфе произошел инцидент с газовым баллончиком, который чуть не привёл к пожару. Газовый баллончик, находившийся в кухонном шкафу над плитой, разгерметизировался из-за теплового нагрева. Во время готовки пищи баллончик нагрелся и произошло возгорание газовоздушной смеси.
В результате происшествия шкаф разорвало, а полотенце начало гореть. Хозяйка квартиры получила ожоги и была госпитализирована.
Пожарные МЧС России эвакуировали троих жильцов, используя лестничный марш, чтобы вывести их на свежий воздух.