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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Уфе газовый баллончик чуть не стал причиной пожара в многоквартирном доме

В Башкирии женщина получила ожоги из-за перегретого газового баллончика

30 декабря 2023, 04:37
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Уфе газовый баллончик чуть не стал причиной пожара в многоквартирном доме

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

В одной из многоэтажек в Уфе произошел инцидент с газовым баллончиком, который чуть не привёл к пожару. Газовый баллончик, находившийся в кухонном шкафу над плитой, разгерметизировался из-за теплового нагрева. Во время готовки пищи баллончик нагрелся и произошло возгорание газовоздушной смеси.

В результате происшествия шкаф разорвало, а полотенце начало гореть. Хозяйка квартиры получила ожоги и была госпитализирована.

Пожарные МЧС России эвакуировали троих жильцов, используя лестничный марш, чтобы вывести их на свежий воздух.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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