В Башкирии женщина получила ожоги из-за перегретого газового баллончика

В одной из многоэтажек в Уфе произошел инцидент с газовым баллончиком, который чуть не привёл к пожару. Газовый баллончик, находившийся в кухонном шкафу над плитой, разгерметизировался из-за теплового нагрева. Во время готовки пищи баллончик нагрелся и произошло возгорание газовоздушной смеси.