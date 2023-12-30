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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Обманутым дольщикам в Башкирии выплатят 367 млн рублей

В Башкирии обманутые дольщики наконец получают компенсации

30 декабря 2023, 06:03
Фото: Midjourney

Обманутым дольщикам в Башкирии выплатят 367 млн рублей

Министерство строительства и архитектуры Башкортостана объявило о полном разрешении вопросов, касающихся обманутых дольщиков, в последние дни 2023 года.

Последние девять зданий, охватывающие три сектора в районе «Миловский парк», были включены в государственные программы Федерального Фонда развития территорий для решения их статуса. В результате, 186 дольщиков скоро получат общую сумму компенсации в 367 миллионов рублей, с 60 миллионами из этих средств, предоставляемых напрямую из регионального бюджета, сообщает издание РБК Уфа.

Артем Ковшов, первый заместитель министра строительства и архитектуры РБ, сообщил, что эпопея с обманутыми дольщиками в Башкортостане подошла к концу. Все проблемные дома, включенные в Единый реестр проблемных объектов, получили решения.

Как утверждает Минстрой, за прошедшие пять лет в республике были восстановлены права 10 тысяч граждан, а также было достроено 79 проблемных домов. Кроме того, около четырех тысяч обманутых дольщиков получили компенсационные выплаты в размере 10 миллиардов рублей. Семьи, которые только недавно получили решения о выплатах, смогут начать получать деньги в начале 2024 года, по словам Ковшова.

#Общество#Обманутые дольщики#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дольщики#Виалина Ахсанова
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