В Башкирии обманутые дольщики наконец получают компенсации

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Последние девять зданий, охватывающие три сектора в районе «Миловский парк», были включены в государственные программы Федерального Фонда развития территорий для решения их статуса. В результате, 186 дольщиков скоро получат общую сумму компенсации в 367 миллионов рублей, с 60 миллионами из этих средств, предоставляемых напрямую из регионального бюджета, сообщает издание РБК Уфа.
Артем Ковшов, первый заместитель министра строительства и архитектуры РБ, сообщил, что эпопея с обманутыми дольщиками в Башкортостане подошла к концу. Все проблемные дома, включенные в Единый реестр проблемных объектов, получили решения.
Как утверждает Минстрой, за прошедшие пять лет в республике были восстановлены права 10 тысяч граждан, а также было достроено 79 проблемных домов. Кроме того, около четырех тысяч обманутых дольщиков получили компенсационные выплаты в размере 10 миллиардов рублей. Семьи, которые только недавно получили решения о выплатах, смогут начать получать деньги в начале 2024 года, по словам Ковшова.