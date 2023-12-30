В Башкирии обманутые дольщики наконец получают компенсации

Как утверждает Минстрой, за прошедшие пять лет в республике были восстановлены права 10 тысяч граждан, а также было достроено 79 проблемных домов. Кроме того, около четырех тысяч обманутых дольщиков получили компенсационные выплаты в размере 10 миллиардов рублей. Семьи, которые только недавно получили решения о выплатах, смогут начать получать деньги в начале 2024 года, по словам Ковшова.