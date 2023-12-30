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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:23

Министр здравоохранения Башкирии и его водитель в больнице после массового ДТП

Стало известно состояние министра здравоохранения РБ после смертельной аварии

30 декабря 2023, 07:18

Министр здравоохранения Башкирии и его водитель в больнице после массового ДТП

ДТП произошло накануне в Караидельском районе.

После серьезного ДТП, произошедшего недавно в Караидельском районе, где четыре машины — две из марки Лада и две Тойоты — столкнулись, министр здравоохранения республики Башкирия, Айрат Рахматуллин, вместе со своим водителем продолжают оставаться под медицинским наблюдением. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона ИА «Башинформу».

Ведомство отметило, что оба получают все необходимые медицинские услуги в республиканской клинике имени Куватова, где на данный момент их состояние оценивается как стабильное.

Ранее Mkset сообщал, что массовое ДТП произошло на автодороге Караидель- Бирск. В результате аварии погибли два человека, а другие трое, в числе которых оказался глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, были доставлены в местную больницу с различными повреждениями. Известно, что министр возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.

#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП#Дороги#Минздрав#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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