Стало известно состояние министра здравоохранения РБ после смертельной аварии

Ранее Mkset сообщал, что массовое ДТП произошло на автодороге Караидель- Бирск. В результате аварии погибли два человека, а другие трое, в числе которых оказался глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, были доставлены в местную больницу с различными повреждениями. Известно, что министр возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.