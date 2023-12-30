Стало известно состояние министра здравоохранения РБ после смертельной аварии

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
После серьезного ДТП, произошедшего недавно в Караидельском районе, где четыре машины — две из марки Лада и две Тойоты — столкнулись, министр здравоохранения республики Башкирия, Айрат Рахматуллин, вместе со своим водителем продолжают оставаться под медицинским наблюдением. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона ИА «Башинформу».
Ведомство отметило, что оба получают все необходимые медицинские услуги в республиканской клинике имени Куватова, где на данный момент их состояние оценивается как стабильное.
Ранее Mkset сообщал, что массовое ДТП произошло на автодороге Караидель- Бирск. В результате аварии погибли два человека, а другие трое, в числе которых оказался глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, были доставлены в местную больницу с различными повреждениями. Известно, что министр возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.