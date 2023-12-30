Снегопад и гололёд: какая погода ждет жителей Башкирии в Новый год

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В последний день 2023 года прогнозируется как мокрый снег, так и его скопление на линиях электропередач и деревьях, а также образование гололеда. Опасные явления, такие как снежные сугробы и наледь, могут возникнуть на дорогах.
Ожидается, что ветер с юго-запада будет достаточно сильным и порывистым. Температура в течение дня будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза, в то время как в более северных районах Башкирии столбик термометра может опуститься до -10 градусов. В новогоднюю ночь, температура может снизиться до 3-8 ниже нуля, а в северных районах — до -18.
Также прогнозируется сильный снегопад ночью, что приведет к образованию снежных заносов и гололедицы на дорогах.