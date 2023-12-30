Рейс из Уфы в Новый Уренгой перенаправили в другой аэропорт: что произошло

Отметим, что это не первый раз, когда из-за непогоды самолёт из Уфы перенаправляют в другой аэропорт. Так, 18 декабря Mkset сообщал, что самолёт, вылетевший из Уфы, не смог осуществить посадку в Новом Уренгое из-за сильных порывов ветра. Вместо назначенного аэропорта, борт был перенаправлен в Нижневартовск, где успешно приземлился.