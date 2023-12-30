Рейс из Уфы в Новый Уренгой перенаправили в другой аэропорт: что произошло

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Самолет, вылетевший из Уфы в Новый Уренгой, был направлен в запасной аэропорт. Об этом сообщил один из пассажиров рейса телеканалу UTV.
Планируемый утренний вылет в 5:40 был отложен и осуществлён лишь в 7:18, как отображалось на онлайн-табло на сайте аэропорта. Mkset обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием по поводу ситуации.
«Самолёт ушел в Нижневартовск, из-за сильных порывов ветра в Новом Уренгое. Актуальный статус можно отслеживать по онлайн-табло аэропорта на официальном сайте.», — прокомментировали в ведомстве.
Отметим, что это не первый раз, когда из-за непогоды самолёт из Уфы перенаправляют в другой аэропорт. Так, 18 декабря Mkset сообщал, что самолёт, вылетевший из Уфы, не смог осуществить посадку в Новом Уренгое из-за сильных порывов ветра. Вместо назначенного аэропорта, борт был перенаправлен в Нижневартовск, где успешно приземлился.