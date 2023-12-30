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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:29

Момент смертельной аварии с главой минздрава РБ засняли на видеорегистратор

«Пошёл на обгон»: в сети появились кадры массового ДТП с участием главы минздрава РБ

30 декабря 2023, 10:26
Фото: Караидель Главный

Момент смертельной аварии с главой минздрава РБ засняли на видеорегистратор

В соцсетях появилось видео массового ДТП в Караидельском районе.

Группа в ВК «Караидель Главный» опубликовала видео момента ДТП, в котором пострадал глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, а также погибли двое человек.

На видеозаписи видно, что предположительно, машина в которой находился министр вышла на обгон и столкнулась со встречным автомобилем.

Напомним, что ДТП произошло накануне, в Караидельском районе. Айрата Рахматуллина, а также его помощника и водителя вертолетом доставили в больницу в Уфе. Состояние, у пострадавших, стабильное.

Видео: Караидель Главный
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