«Пошёл на обгон»: в сети появились кадры массового ДТП с участием главы минздрава РБ

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Группа в ВК «Караидель Главный» опубликовала видео момента ДТП, в котором пострадал глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, а также погибли двое человек.
На видеозаписи видно, что предположительно, машина в которой находился министр вышла на обгон и столкнулась со встречным автомобилем.
Напомним, что ДТП произошло накануне, в Караидельском районе. Айрата Рахматуллина, а также его помощника и водителя вертолетом доставили в больницу в Уфе. Состояние, у пострадавших, стабильное.