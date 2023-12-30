На новогодние праздники в Башкирии введут особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Башкирии был введен специальный режим по борьбе с пожарами. Соответствующее распоряжение утверждено Правительством. Об этой мере предосторожности проинформировал Кирилл Первов, временно исполняющий обязанности председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям региона, у себя в соцсетях.
Введенные ограничения касаются запрета на массовые мероприятия на территориях, где не соблюдаются правила пожарной безопасности. Кроме того, в рамках этого специального режима, жителям и гостям региона будет предписано воздержаться от использования пиротехники 1-3 классов опасности за пределами специально оборудованных мест для фейерверков.