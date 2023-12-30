На новогодние праздники в Башкирии введут особый противопожарный режим

С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Башкирии был введен специальный режим по борьбе с пожарами. Соответствующее распоряжение утверждено Правительством. Об этой мере предосторожности проинформировал Кирилл Первов, временно исполняющий обязанности председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям региона, у себя в соцсетях.