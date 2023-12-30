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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В Башкирии на период праздников введен особый противопожарный режим

На новогодние праздники в Башкирии введут особый противопожарный режим

30 декабря 2023, 11:39
Фото: 1MI

В Башкирии на период праздников введен особый противопожарный режим

Об этом у себя в соцсетях сообщил Кирилл Первов, и. о. председателя Госкомитета РБ по ЧС

С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Башкирии был введен специальный режим по борьбе с пожарами. Соответствующее распоряжение утверждено Правительством. Об этой мере предосторожности проинформировал Кирилл Первов, временно исполняющий обязанности председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям региона, у себя в соцсетях.

Введенные ограничения касаются запрета на массовые мероприятия на территориях, где не соблюдаются правила пожарной безопасности. Кроме того, в рамках этого специального режима, жителям и гостям региона будет предписано воздержаться от использования пиротехники 1-3 классов опасности за пределами специально оборудованных мест для фейерверков.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Виалина Ахсанова
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