Мэр Уфы Мавлиев получил предостережение из-за нехватки парковок

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
В управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики объяснили, из-за чего сорваны общественные слушания по застройке возле ТЦ «Экватор».
Напомним, между ТЦ «Экватор» и парком им. И. Якутова должен был появиться «умный дом» премиум-класса. В начале декабря городские власти объявили о начале общественных слушаний для того, чтобы дать фирме «Экодевелопмент» разрешение на застройку. Но несколько дней назад постановлением главы администрации слушания были отменены.
Основанием для отмены слушаний стало предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения федерального законодательства. В надзорном ведомстве рассказали, что 14 августа 2023 года администрация Уфы выдало градостроительный план земельного участка для её последующей застройки. Условно-разрешённым видом использования земельного участка является жилая застройка.
По мнению прокуратуры, строительство зданий, соответствующих такому виду использования, противоречит генеральному плану Уфы. Функциональное зонирование по генплану города до 2042 года описывает участок как «территории смешанного размещения объектов общественного и жилого назначения с высокой долей нежилого фонда в общей структуре застройки; территории с преобладанием жилой застройки, в границах которых расположены крупные общественные объекты общегородского значения». Постановление об общественных обсуждениях подразумевает, что разрешённым видом пользования землёй должна была стать «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Также ведомство считает, что возможная застройка приведёт к переполняемости образовательных учреждений, недостатку парковочных мест и автостоянок.
30 ноября прокурор Уфы объявил Ратмиру Мавлиеву предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства.