Мэр Уфы Мавлиев получил предостережение из-за нехватки парковок

Напомним, между ТЦ «Экватор» и парком им. И. Якутова должен был появиться «умный дом» премиум-класса. В начале декабря городские власти объявили о начале общественных слушаний для того, чтобы дать фирме «Экодевелопмент» разрешение на застройку. Но несколько дней назад постановлением главы администрации слушания были отменены.