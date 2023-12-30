Больше всего подорожает вода: в 2024 году в Башкирии повысятся тарифы на ЖКУ

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, устанавливающий регулирование стоимости услуг ЖКХ по регионам России с 2024 по 2028 год. В частности, для Башкирии во второй половине 2024 года утвержден новый тариф на коммунальные услуги, увеличивающийся на 10,9%.
При установлении тарифов за жилищно-коммунальные услуги, местные власти должны учитывать значения индексов. Это значит, что от значения этих индексов будет зависеть, насколько возможно повышение квартплаты.
Также были установлены ограничения на уровень повышения тарифов: до 4,9% за 2024 год и до 2% в период с 2019 по 2023 годы. Эти меры предприняты с целью поддержания надежного снабжения коммунальными ресурсами, что позволило закрепить максимально возможный тарифный индекс на отметке 13,6%.
С началом июля 2024 года жители республики столкнутся с увеличением стоимости коммунальных услуг: электроэнергия подорожает на 8,9%, газовые тарифы возрастут на 11,2%, услуги водоснабжения и водоотведения увеличатся на 14%, стоимость отопления может подняться до 10,9%, а расценки региональных операторов по утилизации ТКО могут вырасти не более чем на 10%.
Повышение цен является следствием инфляции, вызванной ростом курса валют и сложной внешнеполитической обстановкой, как объяснил Павел Качкаев, экс-мэр Уфы и ныне депутат Госдумы РФ. Он также предупредил о возможности повторения ситуации 1990-х годов, если тарифы будут заморожены. В то время в Уфе регулярно отключалось электричество и микрорайоны страдали от прорывов теплосетей.