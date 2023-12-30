Больше всего подорожает вода: в 2024 году в Башкирии повысятся тарифы на ЖКУ

С началом июля 2024 года жители республики столкнутся с увеличением стоимости коммунальных услуг: электроэнергия подорожает на 8,9%, газовые тарифы возрастут на 11,2%, услуги водоснабжения и водоотведения увеличатся на 14%, стоимость отопления может подняться до 10,9%, а расценки региональных операторов по утилизации ТКО могут вырасти не более чем на 10%.