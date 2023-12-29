Жителям Башкирии напомнили сроки хранения салатов к Новому году

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Хранение салата в холодильнике при температуре от +2 до +6ºС помогает сохранить его свежесть и предотвратить скоропортящийся процесс.
В зависимости от ингредиентов и заправки, срок хранения салата может различаться:
— Если в салате присутствуют сырые овощи или фрукты, его можно хранить в течение 18 часов (после заправки — только 12 часов).
— Если в салат добавлены мясо, птица или копчености, его срок хранения составляет 18 часов (после заправки — 12 часов).
— Салат из вареных овощей также можно хранить в течение 18 часов (после заправки — 12 часов).
— Если в салат добавлены консервированные овощи или вареные яйца, его срок хранения после заправки составляет только 6 часов.
— Салат с морепродуктами без заправки можно хранить в течение 12 часов.
Важно убирать салаты в холодильник вовремя, чтобы они оставались безопасными для употребления. Маринованные, соленые и квашеные овощи должны находиться в холодильнике не менее 36 часов перед приготовлением салата. Заправлять салаты следует непосредственно перед подачей на стол.