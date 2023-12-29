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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Роспотребнадзоре РБ рассказали о правилах хранения салатов в Новый год

Жителям Башкирии напомнили сроки хранения салатов к Новому году

29 декабря 2023, 10:55
Фото: Midjourney

В Роспотребнадзоре РБ рассказали о правилах хранения салатов в Новый год

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РБ

Хранение салата в холодильнике при температуре от +2 до +6ºС помогает сохранить его свежесть и предотвратить скоропортящийся процесс.

В зависимости от ингредиентов и заправки, срок хранения салата может различаться:

— Если в салате присутствуют сырые овощи или фрукты, его можно хранить в течение 18 часов (после заправки — только 12 часов).

— Если в салат добавлены мясо, птица или копчености, его срок хранения составляет 18 часов (после заправки — 12 часов).

— Салат из вареных овощей также можно хранить в течение 18 часов (после заправки — 12 часов).

— Если в салат добавлены консервированные овощи или вареные яйца, его срок хранения после заправки составляет только 6 часов.

— Салат с морепродуктами без заправки можно хранить в течение 12 часов.

Важно убирать салаты в холодильник вовремя, чтобы они оставались безопасными для употребления. Маринованные, соленые и квашеные овощи должны находиться в холодильнике не менее 36 часов перед приготовлением салата. Заправлять салаты следует непосредственно перед подачей на стол.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Праздники#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова#Еда#Роспотребнадзор Башкирии
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