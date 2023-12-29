Жителям Башкирии напомнили сроки хранения салатов к Новому году

Важно убирать салаты в холодильник вовремя, чтобы они оставались безопасными для употребления. Маринованные, соленые и квашеные овощи должны находиться в холодильнике не менее 36 часов перед приготовлением салата. Заправлять салаты следует непосредственно перед подачей на стол.