В Уфе подросток решил покатать друга, но врезался в дерево

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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В уфимской Нижегородке 15-летний парень сел за руль иномарки, но не справился с управлением. Есть пострадавшие.
По сообщению Госавтоинспекции, вчера вечером на улице Благоварской случилось ДТП с двумя детьми. 15-летний парень вёз на Daewoo Nexia 14-летнего друга, но врезался в дерево. Оба подростка пострадали. Водитель с травмой головы обратился в медучреждение, затем отпущен. Пассажира пришлось положить в больницу.
Госавтоинспекция начала административное разбирательство.