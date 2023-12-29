В Уфе подросток решил покатать друга, но врезался в дерево

По сообщению Госавтоинспекции, вчера вечером на улице Благоварской случилось ДТП с двумя детьми. 15-летний парень вёз на Daewoo Nexia 14-летнего друга, но врезался в дерево. Оба подростка пострадали. Водитель с травмой головы обратился в медучреждение, затем отпущен. Пассажира пришлось положить в больницу.