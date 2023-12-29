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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:49

В Уфе подросток за рулём не справился с управлением и разбил машину

В Уфе подросток решил покатать друга, но врезался в дерево

29 декабря 2023, 05:46
Фото: Госавтоинспекция Уфы

В Уфе подросток за рулём не справился с управлением и разбил машину

Четырнадцатилетнего пассажира пришлось госпитализировать.

В уфимской Нижегородке 15-летний парень сел за руль иномарки, но не справился с управлением. Есть пострадавшие.

По сообщению Госавтоинспекции, вчера вечером на улице Благоварской случилось ДТП с двумя детьми. 15-летний парень вёз на Daewoo Nexia 14-летнего друга, но врезался в дерево. Оба подростка пострадали. Водитель с травмой головы обратился в медучреждение, затем отпущен. Пассажира пришлось положить в больницу.

Госавтоинспекция начала административное разбирательство.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#ДТП#Идэль Гумеров
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