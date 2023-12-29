В Туймазах установили экоелку из вторсырья

Для производства новогодней красавицы использовались ПЭТ-бутылки, отсортированные из твердых коммунальных отходов. На создание елки ушло 1,1 тыс. единиц пластиковой тары. Необходимое для конструкции сырье отбирали работники мусоросортировочного комплекса в Туймазах. Все материалы были тщательно очищены и подготовлены для установки на елку.