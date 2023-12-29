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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

В Туймазах установили экоелку из вторсырья

29 декабря 2023, 07:39
Экологичная елка из вторсырья появилась в городе Туймазы в преддверии Нового года. Арт-объект был создан в поддержку нацпроекта «Экология», сообщили в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Для производства новогодней красавицы использовались ПЭТ-бутылки, отсортированные из твердых коммунальных отходов. На создание елки ушло 1,1 тыс. единиц пластиковой тары. Необходимое для конструкции сырье отбирали работники мусоросортировочного комплекса в Туймазах. Все материалы были тщательно очищены и подготовлены для установки на елку.

К весне елка будет разобрана: зеленые бутылки отправятся на переработку и станут сырьем для новых товаров.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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