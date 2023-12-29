В Туймазах установили экоелку из вторсырья

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Для производства новогодней красавицы использовались ПЭТ-бутылки, отсортированные из твердых коммунальных отходов. На создание елки ушло 1,1 тыс. единиц пластиковой тары. Необходимое для конструкции сырье отбирали работники мусоросортировочного комплекса в Туймазах. Все материалы были тщательно очищены и подготовлены для установки на елку.
К весне елка будет разобрана: зеленые бутылки отправятся на переработку и станут сырьем для новых товаров.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.