В Башкирии завершили основные работы на мосту через реку Бирь

Движение по мостовому сооружению открыто. Его протяженность составляет более 33 м. В текущем году специалисты улучшили железобетонную конструкцию, обновили дорожное покрытие, смонтировали новое перильное и барьерное ограждение. Полностью завершить ремонт объекта планируется в следующем году. Строители выполнят оставшиеся работы по водоотводу, переустройству кабеля связи.