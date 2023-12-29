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В Башкирии завершили основные работы на мосту через реку Бирь

29 декабря 2023, 07:14. Обновлено в 07:38
Основные работы по капитальному ремонту моста через реку Бирь завершили в Мишкинском районе РБ. Объект обновляют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

— Мост важен для жителей Башкортостана, он находится на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Данное направление соединит северо-восток республики с центром, а также с соседними регионами, федеральными трассами, Челябинской и Свердловской областями, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.

Движение по мостовому сооружению открыто. Его протяженность составляет более 33 м. В текущем году специалисты улучшили железобетонную конструкцию, обновили дорожное покрытие, смонтировали новое перильное и барьерное ограждение. Полностью завершить ремонт объекта планируется в следующем году. Строители выполнят оставшиеся работы по водоотводу, переустройству кабеля связи.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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