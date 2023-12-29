В Башкирии завершили основные работы на мосту через реку Бирь

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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— Мост важен для жителей Башкортостана, он находится на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Данное направление соединит северо-восток республики с центром, а также с соседними регионами, федеральными трассами, Челябинской и Свердловской областями, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.
Движение по мостовому сооружению открыто. Его протяженность составляет более 33 м. В текущем году специалисты улучшили железобетонную конструкцию, обновили дорожное покрытие, смонтировали новое перильное и барьерное ограждение. Полностью завершить ремонт объекта планируется в следующем году. Строители выполнят оставшиеся работы по водоотводу, переустройству кабеля связи.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.