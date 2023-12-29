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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 10:06

В 2023 году чёрные лесорубы в Башкирии нанесли ущерб на десятки миллионов рублей

В Башкирии зафиксированы сотни случаев незаконной вырубки леса

29 декабря 2023, 09:55
Фото: 1MI

В 2023 году чёрные лесорубы в Башкирии нанесли ущерб на десятки миллионов рублей

Лидером по незаконной вырубке стал Белорецкий район.

Ущерб, наносимый незаконной вырубкой леса, достигает десятков миллионов рублей. Об этом mkset.ru рассказали в прокуратуре Башкирии.

Редакция отправила запрос в надзорное ведомство о масштабах незаконной вырубки лесных насаждений и вреде, наносимый этим республике. В отделе управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью рассказали, что выявление и пресечение посягательств на лесной фонд Башкирии находится на особом контроле прокуратуры. Дело в то, что республика обладает крупными запасами лесов.

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С января по конец ноября 2023 года правоохранители выявили 281 случай, подпадающий под статью Уголовного кодекса («незаконная рубка лесных насаждений»). В последние годы это значение заметно снижается: за 2022 год было совершено 394 таких преступления, за 2021 — 513. В два раза снизился ущерб, приносимый незаконной вырубкой. В 2022 году республика не досчиталась 39,1 млн рублей из-за такой деятельности, в 2023 — 18 млн рублей. Благодаря обеспечительным мерам ущерб восстановлен на 88,4%.

Анти-лидерами стали районы с наибольшим количеством лесов — Белорецкий, Бурзянский, Учалинский и Нуримановский. В Нуримановском районе вырубка деревьев стала предметом возмущения граждан.

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#Происшествия#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Вырубка леса#Идэль Гумеров#Белорецкий район
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