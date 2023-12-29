В Башкирии зафиксированы сотни случаев незаконной вырубки леса

С января по конец ноября 2023 года правоохранители выявили 281 случай, подпадающий под статью Уголовного кодекса («незаконная рубка лесных насаждений»). В последние годы это значение заметно снижается: за 2022 год было совершено 394 таких преступления, за 2021 — 513. В два раза снизился ущерб, приносимый незаконной вырубкой. В 2022 году республика не досчиталась 39,1 млн рублей из-за такой деятельности, в 2023 — 18 млн рублей. Благодаря обеспечительным мерам ущерб восстановлен на 88,4%.