В Башкирии столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие

Спасатели МЧС и представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан оперативно прибыли на место происшествия, чтобы провести операции по спасению и вытащить людей из разбитых автомобилей. Оказав первую медицинскую помощь, они установили, что в результате аварии погибло двое пассажиров из Лада Ларгус, трое пассажиров получили травмы. Их в срочном порядке отправили в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.