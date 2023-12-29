В Башкирии столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В районе деревне Явгильдино Караидельского района, на трассе Бирск-Тастубу-Сатку, случилось масштабное ДТП с участием четырех машин. На 66-м километре этого маршрута столкнулись Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла.
Спасатели МЧС и представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан оперативно прибыли на место происшествия, чтобы провести операции по спасению и вытащить людей из разбитых автомобилей. Оказав первую медицинскую помощь, они установили, что в результате аварии погибло двое пассажиров из Лада Ларгус, трое пассажиров получили травмы. Их в срочном порядке отправили в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
Ситуация находится на контроле.