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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В результате массового ДТП в Башкирии погибло 2 человека

В Башкирии столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие

29 декабря 2023, 12:09
Фото: 1MI

В результате массового ДТП в Башкирии погибло 2 человека

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Рб

В районе деревне Явгильдино Караидельского района, на трассе Бирск-Тастубу-Сатку, случилось масштабное ДТП с участием четырех машин. На 66-м километре этого маршрута столкнулись Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла.

Спасатели МЧС и представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан оперативно прибыли на место происшествия, чтобы провести операции по спасению и вытащить людей из разбитых автомобилей. Оказав первую медицинскую помощь, они установили, что в результате аварии погибло двое пассажиров из Лада Ларгус, трое пассажиров получили травмы. Их в срочном порядке отправили в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Ситуация находится на контроле.

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