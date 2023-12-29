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В Башкирии на реконструкцию дорог по нацпроекту направили 6,5 млрд рублей

В Башкирии на реконструкцию дорог по нацпроекту направили 6,5 млрд рублей

29 декабря 2023, 04:32
Фото: 1MI
На реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нынешнем году было выделено из федерального бюджета 6,5 млрд рублей.

В частности, был построен или реконструирован 51 объект общей протяженностью 100 километров. В их числе такие крупные, как Восточный выезд и Шакшинский мост. В нормативное состояние приведено 209 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также семь мостов.

В Уфе отремонтирован 31 объект общей протяженностью 52 километра, в Стерлитамаке — 22 объекта общей протяженностью 25 километров.

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Уфе внедряется интеллектуальная транспортная система. В 2022 году установили 50 «умных» светофоров с адаптивным режимом управления и создали ситуационный центр, в нынешнем появились еще 51 «умный» светофор и 134 детектора интенсивности транспортного потока.

Теперь в башкирской столице 101 «интеллектуальный» перекресток. «Умные» светофоры работают на проспекте Октября, улицах Маршала Жукова, Российской, Менделеева, Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, Города Галле и других.

Ожидается, что благодаря внедрению интеллектуальных транспортных систем пропускная способность улиц увеличится на 20 процентов. Всего в столице планируется модернизировать 140 светофорных объектов из 415.

В 2024 году в Башкортостане на дорожные работы планируется направить 4,1 млрд рублей. По предварительным данным, в нормативное состояние будут приведены 78 объектов общей протяженностью 132 километра и сеть мостов.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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