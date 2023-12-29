В Башкирии на реконструкцию дорог по нацпроекту направили 6,5 млрд рублей

В частности, был построен или реконструирован 51 объект общей протяженностью 100 километров. В их числе такие крупные, как Восточный выезд и Шакшинский мост. В нормативное состояние приведено 209 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также семь мостов.