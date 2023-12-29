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Газизьян Ахмедьянов назначен главой Администрации Калининского района Уфы

Стало известно кто занял пост главы Администрации Калининского района Уфы

29 декабря 2023, 11:24
Фото: https://web.telegram.org/k/ @ratmirmavliev

Газизьян Ахмедьянов назначен главой Администрации Калининского района Уфы

Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы, объявил о новом назначении в структуре городского управления: Газизьян Ахмедьянов возглавил Администрацию Калининского района.

Ранее Ахмедьянов занимал пост первого заместителя руководителя Ленинского района с 2019 по 2023 годы. Он родился 15 марта 1980 года в селе Аскарово Бурзянского района РБ.

В своем сообщении мэр подчеркнул важность установления активной коммуникации с гражданами и поддержания продуктивного сотрудничества в новой должности. Мавлиев выразил уверенность в том, что Ахмедьянов справится с возложенными на него обязанностями, успешно реализует поставленные задачи и продемонстрирует высокую результативность в своей работе.

#Общество#Башкирия#Кадровые перестановки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэр Уфы#Виалина Ахсанова#Кадровые изменения
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