Стало известно кто занял пост главы Администрации Калининского района Уфы

В своем сообщении мэр подчеркнул важность установления активной коммуникации с гражданами и поддержания продуктивного сотрудничества в новой должности. Мавлиев выразил уверенность в том, что Ахмедьянов справится с возложенными на него обязанностями, успешно реализует поставленные задачи и продемонстрирует высокую результативность в своей работе.