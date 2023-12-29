Стало известно кто занял пост главы Администрации Калининского района Уфы

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Ратмир Мавлиев, мэр Уфы, объявил о новом назначении в структуре городского управления: Газизьян Ахмедьянов возглавил Администрацию Калининского района.
Ранее Ахмедьянов занимал пост первого заместителя руководителя Ленинского района с 2019 по 2023 годы. Он родился 15 марта 1980 года в селе Аскарово Бурзянского района РБ.
В своем сообщении мэр подчеркнул важность установления активной коммуникации с гражданами и поддержания продуктивного сотрудничества в новой должности. Мавлиев выразил уверенность в том, что Ахмедьянов справится с возложенными на него обязанностями, успешно реализует поставленные задачи и продемонстрирует высокую результативность в своей работе.