Прокуратура устанавливает детали ДТП в котором пострадал министр здравоохранения РБ

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП в котором пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Напомним, сегодня днем на 66 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП имеются погибшие, а также пострадавшие, которые доставлены в медицинское учреждение.
На место происшествия выехал прокурор Караидельского района Ринат Амантаев для координации работы правоохранительных органов и спецслужб.
Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту.