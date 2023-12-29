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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Прокуратура контролирует установление всех деталей массового ДТП в Башкирии

Прокуратура устанавливает детали ДТП в котором пострадал министр здравоохранения РБ

29 декабря 2023, 13:31
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Прокуратура контролирует установление всех деталей массового ДТП в Башкирии

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП в котором пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Напомним, сегодня днем на 66 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП имеются погибшие, а также пострадавшие, которые доставлены в медицинское учреждение.

На место происшествия выехал прокурор Караидельского района Ринат Амантаев для координации работы правоохранительных органов и спецслужб.

Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту.

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