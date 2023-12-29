Прокуратура устанавливает детали ДТП в котором пострадал министр здравоохранения РБ

Напомним, сегодня днем на 66 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП имеются погибшие, а также пострадавшие, которые доставлены в медицинское учреждение.