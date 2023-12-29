Появились кадры с места ДТП в котором пострадал министр здравоохранения РБ

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
На трассе Бирск-Тастубу-Сатку, произошла авария неподалеку от деревни Явгильдино, в Караидельском районе. В результате инцидента случилось столкновение четырех автомобилей: двух отечественных моделей — Лада Ларгус и Лада Гранта, а также двух японских машин — Тойота Камри и Тойота Королла.
В результате аварии погибли два человека, а другие трое, в числе которых оказался глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, были доставлены в больницу с различными повреждениями. Известно, что министр возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.