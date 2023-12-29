mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Появились кадры с места ДТП в котором пострадал министр здравоохранения РБ

Появились кадры с места ДТП в котором пострадал министр здравоохранения РБ

29 декабря 2023, 13:10
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
Кадры публикует пресс-служба МЧС по РБ

На трассе Бирск-Тастубу-Сатку, произошла авария неподалеку от деревни Явгильдино, в Караидельском районе. В результате инцидента случилось столкновение четырех автомобилей: двух отечественных моделей — Лада Ларгус и Лада Гранта, а также двух японских машин — Тойота Камри и Тойота Королла.

В результате аварии погибли два человека, а другие трое, в числе которых оказался глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, были доставлены в больницу с различными повреждениями. Известно, что министр возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ
#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП с пострадавшим#Дтп с погибшими#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в смертельное ДТП
Сегодня, 12:26
Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура
27 декабря, 09:58
Стало известно, как изменится территория около Центрального рынка в Уфе
27 декабря, 08:57
В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
27 декабря, 07:54
«Деньги есть?» Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву сериала «Слово пацана» напомнил детство
27 декабря, 10:15
Жители Башкирии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Даванкова
27 декабря, 05:24