Парад снегурочек и конкурс самоваров: в Уфе перекроют основную улицу центра города

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Администрация Уфы сообщила об ограничения на движение автомобильного транспорта. Дело в том, что центр столицы станет местом для большого количества празднеств, народных гуляний, спортивных мероприятий и развлечений.
Из-за этого на несколько дней будут перекрыты участки улицы Пушкина. Так, отрезок от Цюрупы до Ленина перекроют с 15:00 31 декабря до 6:00 4 января.
В первый день 2024 года нельзя будет проехать на участке от перекрёстка с улицей Ленина до дома Пушкина, 95 (напротив памятника Горькому). Также в этот день придётся объезжать квартал бывшего УГАТУ и Гостиного двора, потому что улицу Ленина перекроют от Пушкина до Коммунистической, Коммунистическую — от Ленина до Карла Маркса. Ограничения будут действовать с 14:30 до 18:30.
Те же ограничения будут действовать с 11:00 до 18:00 3 января, только Коммунистическую перекроют от Ленина до Мустая Карима.
Об изменениях в работе общественного транспорта городские власти обещают сообщить позже.
Также с 1 января перекроют ещё один участок на улице Пугачёва.