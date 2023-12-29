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В Уфе на несколько дней перекроют улицу в центре города

Парад снегурочек и конкурс самоваров: в Уфе перекроют основную улицу центра города

29 декабря 2023, 04:37
Фото: 1MI

В Уфе на несколько дней перекроют улицу в центре города

Ограничения связаны с массовыми гуляниями.

Администрация Уфы сообщила об ограничения на движение автомобильного транспорта. Дело в том, что центр столицы станет местом для большого количества празднеств, народных гуляний, спортивных мероприятий и развлечений.

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Из-за этого на несколько дней будут перекрыты участки улицы Пушкина. Так, отрезок от Цюрупы до Ленина перекроют с 15:00 31 декабря до 6:00 4 января.

В первый день 2024 года нельзя будет проехать на участке от перекрёстка с улицей Ленина до дома Пушкина, 95 (напротив памятника Горькому). Также в этот день придётся объезжать квартал бывшего УГАТУ и Гостиного двора, потому что улицу Ленина перекроют от Пушкина до Коммунистической, Коммунистическую — от Ленина до Карла Маркса. Ограничения будут действовать с 14:30 до 18:30.

Те же ограничения будут действовать с 11:00 до 18:00 3 января, только Коммунистическую перекроют от Ленина до Мустая Карима.

Об изменениях в работе общественного транспорта городские власти обещают сообщить позже.

Также с 1 января перекроют ещё один участок на улице Пугачёва.

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#Общество#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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