Парад снегурочек и конкурс самоваров: в Уфе перекроют основную улицу центра города

В первый день 2024 года нельзя будет проехать на участке от перекрёстка с улицей Ленина до дома Пушкина, 95 (напротив памятника Горькому). Также в этот день придётся объезжать квартал бывшего УГАТУ и Гостиного двора, потому что улицу Ленина перекроют от Пушкина до Коммунистической, Коммунистическую — от Ленина до Карла Маркса. Ограничения будут действовать с 14:30 до 18:30.