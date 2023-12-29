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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Слева — бывший директор спортивной школы.

От краплёных премий и прокурора не зарекайся: в Башкирии уволили директора спортшколы

29 декабря 2023, 17:06
Фото: Администрация муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан / blagovar.bashkortostan.ru
Слева — бывший директор спортивной школы.

В Башкирии из-за «конфликта интересов» уволили директора спортивной школы

В Благоварском районе руководитель ДЮСШ выписывал подчинённым премии, часть которой под угрозой увольнения заставлял отдавать себе в наличке.

По требованию прокуратуры Благоварского района уволен директор ДЮСШ с. Языково Ильгиз Халиков. Об этом сообщила районная газета «Благоварские вести».

Надзорное ведомство считает, что будучи руководителем спортшколы, Халиков предоставлял неверные сведения о доходах. Это, сказано в релизе заместителя прокурора района, повторялось ни один раз. Также правоохранители считают, что директор ДЮСШ не препятствовал трудоустройству в учебном учреждении своим родственникам, что является почвой для конфликта интересов.

Прокуратура Благоварского района провела проверку и внесла представление в адрес начальника муниципального отдела образования Забита Ишметова. Тот, в свою очередь, принял решение об увольнении замешанного в коррупционных схемах подчинённого.

Районная ДЮСШ переживает не лучшие времена. Жители села Языково обращались к руководству республики, перечисляя проблемы спортивного учебного учреждения. Выяснилось, что в здании физкультурно-оздоровительного комплекса, за который отвечает ФОК, не работает противопожарная сигнализация, а из-за плохо отапливаемых раздевалок учащиеся вынуждены надевать холодную одежду.

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Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Mkset.ru более полную версию событий. По его словам, с 2017 года господин Халиков выписывал тренерскому составу школы премии, с частью которой заставлял делиться наличным образом. Суммы варьировались от 10 до 20 тыс рублей. В случае отказа участвовать в этой схеме, директор угрожал подчинённым увольнением. Наш собеседник заявил, что в этих махинациях были задействованы многие сотрудники.

В 2023 году на Халикова вышли правоохранители из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

— Летом подсказывали ему — будь осторожен, за тобой наблюдают. Но он продолжал свою деятельность. Ни для кого она не была секретом.

В честь Дня учителя в октябре он в очередной раз «провернул схему». Однако наличные купюры, которые передавались ему в качестве «отката», оказались «краплёными». Тут же отреагировали следователи и оперативники. По воспоминаниям нашего источника, в тот же день с рабочей поездкой Благоварский район посетил прокурор республики.

Событие вызвало общественный резонанс, до сих пор проходят допросы граждан, в том числе сотрудников ДЮСШ. По данным собеседника, разрешение конфликта ожидается не ранее, чем через три месяца. По его словам, возможно расширение списка фигурантов.

— Сто процентов, что в этой системе он работать больше не будет. Информация о наказании разнится — одни говорят об «условке» и штрафах, другие — о пяти годах колонии.
Фото: Федерация футбола Республики Башкортостан / ffrb.nagradion.ru

Ильгиз Халиков — отличник образования Башкирии и Почётный работник общего образования России. Он занимался организацией спортивных состязаний, открывал районные и зональные турниры, также на местном уровне известен как поэт. Ранее он был учредителем Благотворительного фонда Благоварского района. Исполняющим обязанности директора назначена Светлана Аитова, ранее бывшая тренером по волейболу.

#Уфа#Прокуратура#Коррупция#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благоварский район
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