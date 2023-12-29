От краплёных премий и прокурора не зарекайся: в Башкирии уволили директора спортшколы

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Mkset.ru более полную версию событий. По его словам, с 2017 года господин Халиков выписывал тренерскому составу школы премии, с частью которой заставлял делиться наличным образом. Суммы варьировались от 10 до 20 тыс рублей. В случае отказа участвовать в этой схеме, директор угрожал подчинённым увольнением. Наш собеседник заявил, что в этих махинациях были задействованы многие сотрудники.