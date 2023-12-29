Новая школа, парад снегурочек и пострадавший в ДТП министр здравоохранения Башкирии

Вчера вечером в уфимской Нижегородке произошло ДТП с участием двух подростков. По данным Госавтоинспекции, 15-летний парень, находясь за рулем Daewoo Nexia, не справился с управлением и врезался в дерево. В момент аварии в автомобиле находился его 14-летний друг. Оба подростка получили травмы. Водитель с травмой головы обратился в медучреждение, где ему оказали помощь и отпустили. Пассажир был госпитализирован. Госавтоинспекция уже начала проведение административного разбирательства данного случая.