Новая школа, парад снегурочек и пострадавший в ДТП министр здравоохранения Башкирии

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С началом 2024 года в республике Башкирия величина прожиточного минимума для различных групп населения будет изменена. Так, прожиточный минимум вырастет до отметки в 13 753 ₽ на каждого жителя. В то время как на текущий момент сумма составляет 12 650 ₽.
В Уфе в новогоднюю ночь изменится время работы ряда автобусных маршрутов. Некоторые из них будут курсировать по городу до двух часов ночи 1 января. Подробнее об изменениях Mkset рассказывал здесь.
Глава региона Радий Хабиров распорядился установить максимальные проценты роста цен на коммунальные услуги на 2024–2028 годы. До 30 июня 2024 года цены меняться не будут. Во всех районах и городах республики предельный индекс роста тарифов составляет 13,6% — на столько можно будет поднять цены с 1 июля 2024 года. Максимум роста цен на водоснабжение и водоотведение составит 14%, на отопление — 12%, газоснабжение — 11,2%, вывоз мусора — 10%, электричество — 8,9%.
Ильшат Фахрутдинов, заместитель руководителя отдела по инфраструктурным проектам в Уфе, сообщил на пресс-конференции в минтрансе Башкирии, что реконструкция моста в Шакше, который проходит через Уфимскую реку в районе улицы Перспективной, опережает график. Несмотря на то, что срок окончания работ по контракту намечен на начало 2025 года, команда рассчитывает закончить процесс к концу 2024 года.
В центре Уфы собираются построить физико-математическую школу на 1100 человек и детский садик, в придачу — жилые комплексы до 31 этажа в паркингами. По соседству находятся завод и деловой центр.
Активистка Лилия Чанышева* не чувствует себя угнетённо, хоть и находится в исправительной колонии. Адвокат Рамиль Гизатуллин рассказал о том, что на приговор подана кассационная жалоба, и считает, что в материалах уголовного дела есть доказательства невиновности подзащитной.
В Уфе в предстоящие новогодние каникулы пройдет ряд праздничных мероприятий под эгидой зимнего фестиваля «Терра Зима». К слову, первое из них — праздничный концерт с участием звезд эстрады. Открывающее мероприятие запланировано на последний день уходящего года, 31 декабря, — на Советской площади. Праздничные мероприятия продлятся вплоть до третьего января, включительно. Вместе с тем изменится схема проезда по ряду улиц в центре города. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной Кузнецовским затоном, улицей Пугачева, реками Уфой и Белой. Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии, на данной территории планируется строительство девяти жилых домов до 33 этажей. Общая площадь жилого фонда составит 250 тысяч кв.м, в которых будут жить до 8,3 тысячи человек. Суммарная площадь территории застройки составит 24,9 га.
Вчера вечером в уфимской Нижегородке произошло ДТП с участием двух подростков. По данным Госавтоинспекции, 15-летний парень, находясь за рулем Daewoo Nexia, не справился с управлением и врезался в дерево. В момент аварии в автомобиле находился его 14-летний друг. Оба подростка получили травмы. Водитель с травмой головы обратился в медучреждение, где ему оказали помощь и отпустили. Пассажир был госпитализирован. Госавтоинспекция уже начала проведение административного разбирательства данного случая.
Сегодня, 29 декабря, на автодороге Караидель-Бирск произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека. Трое пострадавших, включая главу минздрава РБ Айрата Рахматуллина, были госпитализированы с различными травмами. Известно, что министр возвращался в Уфу после рабочей поездки по северо-востоку республики. Позже стало известно, что Айрат Рахматуллин был экстренно доставлен медицинским вертолетом в нейрохирургическое отделение больницы в Уфе, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь.