Народного артиста Башкирии и Татарии исключили из опер в Париже, Вене и Цюрихе

Смену актёра, играющего главную роль, 23 декабря анонсировал сайт Парижской оперы. В постановке «Дон Кихот» в Опере Бастилии с 10 по 29 мая главную роль вместо Абдразакова будет исполнять американский бас-баритон Кристиан ван Хорн. Также он не будет участвовать в постановках «Итальянка в Алжире», которая должна была пройти в Цюрихе, и «Набукко», ожидавшуюся в Вене. При этом в афише Национальной академии Святой Цецилии в Риме остались выступления в опере Верди «Реквием» с Ильдаром Абдразаковым в главной роли, которые должны состояться в начале февраля.