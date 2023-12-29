Народного артиста Башкирии и Татарии исключили из опер в Париже, Вене и Цюрихе

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Заслуженный артист России Ильдар Абдразаков не сможет выступить в главной роли в опере «Дон Кихот». Об этом сообщает интернет-издание «Пруфы».
Ильдар Адбразаков — Народный артист Татарстана и Башкортостана, Заслуженный артист России, лауреат главной российской театральной премии «Золотая маска» и двух американских премий «Грэмми». Но с 2023 года его концерты за рубежом начали отменяться, а его — снимать с главных ролей.
Смену актёра, играющего главную роль, 23 декабря анонсировал сайт Парижской оперы. В постановке «Дон Кихот» в Опере Бастилии с 10 по 29 мая главную роль вместо Абдразакова будет исполнять американский бас-баритон Кристиан ван Хорн. Также он не будет участвовать в постановках «Итальянка в Алжире», которая должна была пройти в Цюрихе, и «Набукко», ожидавшуюся в Вене. При этом в афише Национальной академии Святой Цецилии в Риме остались выступления в опере Верди «Реквием» с Ильдаром Абдразаковым в главной роли, которые должны состояться в начале февраля.
Причиной решения, которое приняли в европейских театрах, телеграм-канал «Оперного балета» называет участие артиста в «собрании группы избирателей по выдвижению Путина в президенты».
Кроме Абдразакова в инициативную группу по выдвижению Путина вошли гендиректор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, писатель Захар Прилепин, певец Стас Михайлов и другие представители культуры и искусства.
Ранее башкирские деятели и организации попали под санкции.