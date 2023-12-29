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Модульбанк поддерживает беговое сообщество с платформой MoneyRun

Модульбанк поддерживает беговое сообщество с платформой MoneyRun

29 декабря 2023, 06:47
Фото: Midjourney
В настоящее время социум все больше осознает серьезность активного образа жизни для сохранения здоровья. В России подобные инициативы, связанные со спортом и ведением здорового образа жизни, также активно приветствуются. Конкретные меры предлагают финансовые организации.

Усилия, направленные на поддержание здорового образа среди россиян, прикладывают и банки. Они активно участвуют в различных социальных проектах, спонсорских программах и инициативах, пишет gorod55.ru

Довольно часто банки выступают в роли спонсоров спортивных мероприятий на различных уровнях. Это помощь спортивным клубам, федерациям, финансирование развития спортивной инфраструктуры — от стадионов и спорткомплексов до тренажерных залов, участие в пропаганде здорового образа жизни среди россиян.

Часть банков разработали для своих клиентов программы лояльности, предусматривающие скидки или другие преимущества для тех, кто выступает за активный образ жизни и посещает различные спортивные мероприятия.

Яркий пример такой деятельности — сотрудничество Модульбанка с компанией MoneyRun в рамках поддержки бегового сообщества. Разработанное компанией MoneyRun приложение для мобильных телефонов позволяет конвертировать преодоленные километры на деньги. Правилами проекта предусмотрено, что каждый участник повышает свой уровень после каждого забега и получает возможность на более высокий курс обмена километров на рубли. Полученные деньги можно легко вывести на банковскую карту и потратить на свои нужды. Пока принять участие в проекте могут только сотрудники банка, но скоро такая возможность появится и у его клиентов.

Стимулирование персонала заниматься спортом помогает им становиться более эффективными в работе и в жизни, заявил глава правления Модульбанка Павел Семенов. Он добавил, что только физически здоровые и полные сил сотрудники качественно справляются с задачами, требующими творческого мышления, а также легче преодолевают трудности.

В последнее время Модульбанк развивается как предпринимательский хаб. Модульбанк планирует распространить идею и опыт поддержки здорового образа жизни не только в рабочем коллективе, но и среди большой части предпринимательского сообщества. Бесспорно, что от таких мер выиграют все: работодатели получат здоровый персонал, а работники — мотивацию оставаться активными.

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