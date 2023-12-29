Модульбанк поддерживает беговое сообщество с платформой MoneyRun

Яркий пример такой деятельности — сотрудничество Модульбанка с компанией MoneyRun в рамках поддержки бегового сообщества. Разработанное компанией MoneyRun приложение для мобильных телефонов позволяет конвертировать преодоленные километры на деньги. Правилами проекта предусмотрено, что каждый участник повышает свой уровень после каждого забега и получает возможность на более высокий курс обмена километров на рубли. Полученные деньги можно легко вывести на банковскую карту и потратить на свои нужды. Пока принять участие в проекте могут только сотрудники банка, но скоро такая возможность появится и у его клиентов.