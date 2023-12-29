Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в смертельное ДТП

Напомним, что на трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины, Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла. На данным момент известно, что водитель «Ларгуса» и его спутница из Аскинского района погибли еще до того, как прибыли медицинские работники. Также трое пассажиров пострадали. Их в срочном порядке отправили в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.