Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в смертельное ДТП

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По данным телеграмм-канала «Подслушано в Башкирии» стало известно, что среди пострадавших в массовом ДТП оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, который находился в «Тойоте» и был доставлен в ближайшую медицинскую учреждение для оказания помощи.
Напомним, что на трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины, Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла. На данным момент известно, что водитель «Ларгуса» и его спутница из Аскинского района погибли еще до того, как прибыли медицинские работники. Также трое пассажиров пострадали. Их в срочном порядке отправили в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.