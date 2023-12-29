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Updated Сегодня, 12:43

В Башкирии произошло массовое ДТП с участием министра здравоохранения РБ

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в смертельное ДТП

29 декабря 2023, 12:26

В Башкирии произошло массовое ДТП с участием министра здравоохранения РБ

Айрата Рахматуллина госпитализировали в местную больницу.

По данным телеграмм-канала «Подслушано в Башкирии» стало известно, что среди пострадавших в массовом ДТП оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, который находился в «Тойоте» и был доставлен в ближайшую медицинскую учреждение для оказания помощи.

Напомним, что на трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины, Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла. На данным момент известно, что водитель «Ларгуса» и его спутница из Аскинского района погибли еще до того, как прибыли медицинские работники. Также трое пассажиров пострадали. Их в срочном порядке отправили в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

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