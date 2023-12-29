Мэрия Уфы рассказала о режиме работ аварийных служб во время новогодних праздников

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Во время новогодних праздников, специализированные службы Уфы, включая аварийно-диспетчерские и экстренные подразделения, будут функционировать без перерывов, обеспечивая круглосуточное обслуживание.
Жители многоквартирных зданий, столкнувшиеся с проблемами инженерных систем, могут обратиться за помощью, позвонив по указанным ниже контактам:
УЖХ Демского района: +7 (347) 281-22-30;
УЖХ Калининского района: +7 (347) 238-65-11;
УК Ленинского района: +7 (347) 286-51-74;
УЖХ Октябрьского района: +7 (347) 235-66-95;
УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района: +7 (347) 236-12-13;
УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (347) 286-00-90;
УЖХ Советского района: +7 (347) 200-23-36;
Центральная диспетчерская УЖХ Уфы: +7 (347) 235-48-00, +7 (347) 235-95-35.
О возникновении аварийных ситуаций на инженерных сетях, когда отсутствует вода, тепло, свет и газ, информировать следует:
Уфимские инженерные сети (МУП УИС): +7-800-250-52-80;
БашРТС: +7 (347) 222-86-57;
Уфаводоканал: +7 (347) 284-15-30;
Уфимские городские электрические сети: +7 (347) 269-05-52, контакт-центр: +7-800-234-77-00;
Номер единой дежурно-диспетчерской службы города и скорой помощи: +7 (347) 279-90-00 или 112.
По уборке территорий, отоплению и другим вопросам ЖКХ доступны операторы Ситуационного центра: +7 (347) 277-09-11.