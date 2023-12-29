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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Аварийные службы Уфы будут работать круглосуточно на новогодние праздники

Мэрия Уфы рассказала о режиме работ аварийных служб во время новогодних праздников

29 декабря 2023, 10:34
Фото: 1MI

Аварийные службы Уфы будут работать круглосуточно на новогодние праздники

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы

Во время новогодних праздников, специализированные службы Уфы, включая аварийно-диспетчерские и экстренные подразделения, будут функционировать без перерывов, обеспечивая круглосуточное обслуживание.

Жители многоквартирных зданий, столкнувшиеся с проблемами инженерных систем, могут обратиться за помощью, позвонив по указанным ниже контактам:

  • УЖХ Демского района: +7 (347) 281-22-30;

  • УЖХ Калининского района: +7 (347) 238-65-11;

  • УК Ленинского района: +7 (347) 286-51-74;

  • УЖХ Октябрьского района: +7 (347) 235-66-95;

  • УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района: +7 (347) 236-12-13;

  • УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (347) 286-00-90;

  • УЖХ Советского района: +7 (347) 200-23-36;

  • Центральная диспетчерская УЖХ Уфы: +7 (347) 235-48-00, +7 (347) 235-95-35.

О возникновении аварийных ситуаций на инженерных сетях, когда отсутствует вода, тепло, свет и газ, информировать следует:

  • Уфимские инженерные сети (МУП УИС): +7-800-250-52-80;

  • БашРТС: +7 (347) 222-86-57;

  • Уфаводоканал: +7 (347) 284-15-30;

  • Уфимские городские электрические сети: +7 (347) 269-05-52, контакт-центр: +7-800-234-77-00;

  • ПАО «Газпром газораспределение Уфа»: 104.

Номер единой дежурно-диспетчерской службы города и скорой помощи: +7 (347) 279-90-00 или 112.

По уборке территорий, отоплению и другим вопросам ЖКХ доступны операторы Ситуационного центра: +7 (347) 277-09-11.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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