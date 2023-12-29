Массовую драку в уфимском Сипайлово засняли на видео

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В соцсетях появились кадры бурной потасовки, произошедшей накануне ночью в Сипайлово. По записям можно судить, что в конфликте на Баязита Бикбая участвовало около 20 человек
Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ за комментарием по поводу ситуации.
«Сообщение о данном происшествии поступило в Отдел полиции №8 г. Уфы. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам установлены несколько участников инцидента. Сейчас полицейскими устанавливаются точные обстоятельства конфликта, который, по предварительной информации, произошел между несколькими местными жителями на почве личных неприязненных отношений.», — прокомментировали в ведомстве.