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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В Уфе произошла массовая драка с участием почти 20 человек

Массовую драку в уфимском Сипайлово засняли на видео

29 декабря 2023, 09:45
Фото: Тг-канал БашДТП

В Уфе произошла массовая драка с участием почти 20 человек

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

В соцсетях появились кадры бурной потасовки, произошедшей накануне ночью в Сипайлово. По записям можно судить, что в конфликте на Баязита Бикбая участвовало около 20 человек

Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ за комментарием по поводу ситуации.

«Сообщение о данном происшествии поступило в Отдел полиции №8 г. Уфы. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам установлены несколько участников инцидента. Сейчас полицейскими устанавливаются точные обстоятельства конфликта, который, по предварительной информации, произошел между несколькими местными жителями на почве личных неприязненных отношений.», — прокомментировали в ведомстве.
Видео: Тг-канал БашДТП
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Массовая драка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Виалина Ахсанова
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