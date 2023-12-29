Кобяков: Сотрудничество России и Индии будет расширено в 2024 году

Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, сотрудничество Москвы и Нью-Дели вышло на новый стратегический уровень, о чем говорит рост объема двусторонней торговли, который в этом году превысит 50 миллиардов долларов. По его словам, сотрудничество развивается в нефтяной и военной отраслях, что подтверждает направленность стран на дальнейшую совместную работу, сообщает 56orb.ru.