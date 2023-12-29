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Кобяков: Сотрудничество России и Индии будет расширено в 2024 году

29 декабря 2023, 14:49
Госслужащие и предприниматели из Индии в 2023 году активно участвовали в конгрессно-выставочных мероприятиях, организованных Фондом Росконгресс в России и Индии. На следующий год запланировано еще больше деловых визитов.

Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, сотрудничество Москвы и Нью-Дели вышло на новый стратегический уровень, о чем говорит рост объема двусторонней торговли, который в этом году превысит 50 миллиардов долларов. По его словам, сотрудничество развивается в нефтяной и военной отраслях, что подтверждает направленность стран на дальнейшую совместную работу, сообщает 56orb.ru.

«В рамках конгрессно-выставочных мероприятий в будущем году, которые будут организованы в России, ожидаются большие делегации из Индии высокого уровня», — заявил Антон Кобяков.

В марте уходящего года в Нью-Дели состоялся российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста», который прошел под эгидой ПМЭФ. Площадку посетило более 600 делегатов и экспертов.

Представители двух стран встретились и на очередном бизнес-диалоге «Россия — Индия», который состоялся в рамках программы Дня международной кооперации на ПМЭФ-2023. Также на этой площадке впервые состоялся Российско-индийский деловой форум. Представители индийского бизнеса хотят работать с Россией и проявляют большой интерес к предстоящему ПМЭФ, который состоится с 5 по 8 июня 2024 года.

В декабре 2023 года в Дели, Мумбаи и Бангалоре в рамках подготовки ПМЭФ-2024 прошло несколько встреч, на которых обсуждались перспективы развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте петербургского форума. В выездных сессиях участвовали 150 представителей ведущих компаний и средств массовой информации Индии.

Также в конце года в Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог, который собрал представителей госорганов и бизнеса, дипломатов, руководителей регионов РФ.

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