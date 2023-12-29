Карламанская сгущенка получила сертификат «Халяль» от Роскачества

Сертификаты «Роскачество-Халяль» внесены в государственную информационную систему Росаккредитации. Получив сертификат соответствия от российского аккредитованного органа «Роскачество-Халяль», производители могут поставлять свою продукцию в Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт без прохождения дополнительных аудитов со стороны контролирующих органов этих стран.