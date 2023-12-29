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Карламанская сгущенка получила сертификат «Халяль» от Роскачества

Карламанская сгущенка получила сертификат «Халяль» от Роскачества

29 декабря 2023, 06:29
Фото: ТПП РБ
Реклама. ТПП РБ . erid: LjN8KBkpj
Пять предприятий Башкортостана в канун уходящего года получили сертификаты «Роскачество-Халяль».

Сразу два вида продукции от «Карламанского молочноконсервного комбината» подтвердили стандарт качества. Это известный на всю страну бренд — карламанская сгущенка (молоко, сгущенное с сахаром, 8,5% ГОСТ) и сгущенные сливки.

Сельхозкооператив «ШАВАТ» сертифицировал мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, ООО «Актирман» — продукцию из пророщенного зерна, ИП Дашкин — мясные полуфабрикаты, КФХ Янгирова — кумыс и кумысный напиток.

— Сертификацию и все необходимые исследования при соблюдении требований духовенства провел Центр компетенций Халяль Роскачества на базе ТПП Республики Башкортостан. Часть затрат предпринимателей компенсирует центр «Мой бизнес» в рамках федеральной программы «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, — сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Сертификаты «Роскачество-Халяль» внесены в государственную информационную систему Росаккредитации. Получив сертификат соответствия от российского аккредитованного органа «Роскачество-Халяль», производители могут поставлять свою продукцию в Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт без прохождения дополнительных аудитов со стороны контролирующих органов этих стран.

Напомним, Башкортостан входит в список регионов-лидеров по числу производителей халяльной продукции. Сертификацию прошли компании «Экопродукт» (молочная продукция), «Союзпромптица» (мясо птицы), «Алтын Солок» (мед натуральный), а также ресторан татарской кухни Zaman by Tubata.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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