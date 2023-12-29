Какой будет погода в Башкирии в новогоднюю ночь?

В ночь с 30 на 31 декабря будет теплее — температура будет опускаться до -3, -8°C, но при прояснениях возможно похолодание до -13, -18°C. Днём республику накроют осадки — снег и мокрый снег (по югу Башкирии). Поэтому водителям надо оставаться осторожными — на дорогах возможны снежные накаты, заносы, гололедица. Но и пешеходам надо быть аккуратнее — на проводах и деревьях могут быть отложения мокрого снега.