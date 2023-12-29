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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Какой будет погода в Башкирии в новогоднюю ночь?

Какой будет погода в Башкирии в новогоднюю ночь?

29 декабря 2023, 08:29
Фото: mkset.ru
Заморозки и потепление будут сменять друг друга в ближайшие дни.

Ближайшие дни в Башкирии обойдутся без резкого похолодания. Умеренно-тёплая погода для конца декабря вернётся завтра.

Ночь с 29 на 30 декабря ожидается снежной и с порывистым ветром. Столбики термометра опустятся от -9 до -14°C, при прояснениях до -19°C. Днём ожидается небольшой снег, местами умеренный. Воздух прогреется до -2, -7°C, на севере республики — лишь до -12°C.

В ночь с 30 на 31 декабря будет теплее — температура будет опускаться до -3, -8°C, но при прояснениях возможно похолодание до -13, -18°C. Днём республику накроют осадки — снег и мокрый снег (по югу Башкирии). Поэтому водителям надо оставаться осторожными — на дорогах возможны снежные накаты, заносы, гололедица. Но и пешеходам надо быть аккуратнее — на проводах и деревьях могут быть отложения мокрого снега.

По данным сервиса «Погода Google», новогодняя ночь ожидается морозной — столбики термометра опустятся в Уфе до -19°C.

#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новый год#Идэль Гумеров
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