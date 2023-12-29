Известно состояния пострадавшего министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Сегодня, 29 декабря, на автодороге Караидель- Бирск, произошло массовое ДТП. В результате аварии погибли два человека, а другие трое, в числе которых оказался глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, были доставлены в больницу с различными повреждениями. Известно, что министр возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.
На данный момент все пострадавшие получают необходимую врачебную поддержку.
Напомним, что на трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины, Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла.