mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Известно состояния пострадавшего министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина

Известно состояния пострадавшего министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина

29 декабря 2023, 13:02
Фото: тг-канал Mash-batash
О состоянии пострадавшего сообщили в пресс-службе Минздрава РБ

Сегодня, 29 декабря, на автодороге Караидель- Бирск, произошло массовое ДТП. В результате аварии погибли два человека, а другие трое, в числе которых оказался глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, были доставлены в больницу с различными повреждениями. Известно, что министр возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.

На данный момент все пострадавшие получают необходимую врачебную поддержку.

Напомним, что на трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины, Лада Ларгус, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла.

Видео: тг-канал Mash-batash
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Дороги#ДТП с погибшим#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в смертельное ДТП
Сегодня, 12:26
Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура
27 декабря, 09:58
Стало известно, как изменится территория около Центрального рынка в Уфе
27 декабря, 08:57
В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
27 декабря, 07:54
«Деньги есть?» Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву сериала «Слово пацана» напомнил детство
27 декабря, 10:15
Жители Башкирии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Даванкова
27 декабря, 05:24