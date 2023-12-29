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Министра здравоохранения Башкирии эвакуировали в Уфу на вертолете санавиации

Пострадавшего в смертельном ДТП главу минздрава Башкирии отправили санавиацией в Уфу

29 декабря 2023, 15:10

Министра здравоохранения Башкирии эвакуировали в Уфу на вертолете санавиации

Известны новые подробности о состоянии министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Башкирии был экстренно транспортирован медицинским вертолетом в нейрохирургическое отделение больницы в Уфе, об этом сообщает ИА Башинформ с ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Ранее Mkset сообщал, что сегодня на 66 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП имеются погибшие, а также пострадавшие, которые доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших в массовом ДТП оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, который находился в «Тойоте» и был доставлен в ближайшую медицинскую учреждение для оказания помощи.

#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП с пострадавшими#Смертельное ДТП#ДТП#Минздрав#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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