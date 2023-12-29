Пострадавшего в смертельном ДТП главу минздрава Башкирии отправили санавиацией в Уфу

Ранее Mkset сообщал, что сегодня на 66 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП имеются погибшие, а также пострадавшие, которые доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших в массовом ДТП оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, который находился в «Тойоте» и был доставлен в ближайшую медицинскую учреждение для оказания помощи.