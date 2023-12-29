Федеральную трассу М-5 закрыли от Уфы до Челябинской области

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Министерство транспорта сообщило о закрытии трассы М-5 на участке от Шакши до границы с Челябинской областью. Ограничения касаются отдельных видов транспорта.
Меру связывают с ограничениями, введёнными в Челябинской области, из-за чего могли возникнуть затруднения в движении по трассе (особенно у границы с этим регионом на гористой местности).
С 5 утра 29 декабря движение будет недоступно для автобусов, маршруток, такси и грузовиков. Когда откроется участок, неизвестно.