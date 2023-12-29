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Трассу М-5 перекрыли от Уфы до Челябинской области

Федеральную трассу М-5 закрыли от Уфы до Челябинской области

29 декабря 2023, 04:47
Фото: 1MI

Трассу М-5 перекрыли от Уфы до Челябинской области

Когда откроется проезд, неизвестно.

Министерство транспорта сообщило о закрытии трассы М-5 на участке от Шакши до границы с Челябинской областью. Ограничения касаются отдельных видов транспорта.

Меру связывают с ограничениями, введёнными в Челябинской области, из-за чего могли возникнуть затруднения в движении по трассе (особенно у границы с этим регионом на гористой местности).

С 5 утра 29 декабря движение будет недоступно для автобусов, маршруток, такси и грузовиков. Когда откроется участок, неизвестно.

#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Челябинская область#Идэль Гумеров
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