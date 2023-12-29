Борис Беляев экс-министр ЖКХ Башкирии вышел на свободу

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Борис Беляев, бывший руководитель министерства ЖКХ Республики Башкортостан, вышел на свободу, сообщает телеграмм-канал Спутник FM|News Ufa.
Бывшего министра ЖКХ Башкирии признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Исходно ему было назначено наказание в виде 6 лет колонии, но позже это решение было пересмотрено, и ему было назначено 2,2 года. Время, проведенное им под стражей и домашним арестом, было засчитано в счет срока. Дело, связанное с приемкой очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, затронуло также бывшего главу Минстроя, который был признан виновным и осужден.
Напомним, Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев были арестованы в феврале 2021 года. Их обвиняли в превышении своих полномочий.