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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Борис Беляев экс-министр ЖКХ Башкирии вышел на свободу

Борис Беляев экс-министр ЖКХ Башкирии вышел на свободу

29 декабря 2023, 16:02
Признанный виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, вышел на свободу

Борис Беляев, бывший руководитель министерства ЖКХ Республики Башкортостан, вышел на свободу, сообщает телеграмм-канал Спутник FM|News Ufa.

Бывшего министра ЖКХ Башкирии признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Исходно ему было назначено наказание в виде 6 лет колонии, но позже это решение было пересмотрено, и ему было назначено 2,2 года. Время, проведенное им под стражей и домашним арестом, было засчитано в счет срока. Дело, связанное с приемкой очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, затронуло также бывшего главу Минстроя, который был признан виновным и осужден.

Напомним, Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев были арестованы в феврале 2021 года. Их обвиняли в превышении своих полномочий.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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