Борис Беляев экс-министр ЖКХ Башкирии вышел на свободу

Бывшего министра ЖКХ Башкирии признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Исходно ему было назначено наказание в виде 6 лет колонии, но позже это решение было пересмотрено, и ему было назначено 2,2 года. Время, проведенное им под стражей и домашним арестом, было засчитано в счет срока. Дело, связанное с приемкой очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, затронуло также бывшего главу Минстроя, который был признан виновным и осужден.