Без учёта сверхурочки. Какой должна быть минимальная зарплата в Башкирии в 2024 году?

Однако трудовое законодательство указывает, что в МРОТ, который обеспечивается работнику, полностью отработавшему норму времени, не содержит в себе доплаты за сверхурочную работу, в ночные смены, выходные и праздничные дни, во вредных условиях. То есть, если вы отработали полный рабочий месяц, выполнив свои обязанности, а также работали сверхурочно или во вредных условиях, то ваша зарплата не может быть равной МРОТ, а должна превышать его. К сожалению, стимулирующие выплаты (премии, бонусы и так далее) в этот список не попали.