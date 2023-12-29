Без учёта сверхурочки. Какой должна быть минимальная зарплата в Башкирии в 2024 году?

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Самая низкая зарплата в Башкирии должна превышать минимальный размер оплаты труда. Об этом рассказали в Гострудинспекции.
Дело в том, что МРОТ, установленный по России, в нашей республике умножается на районный коэффициент 1,15. Таким образом получается МРОТ для конкретного региона — 22 128 рублей.
Однако трудовое законодательство указывает, что в МРОТ, который обеспечивается работнику, полностью отработавшему норму времени, не содержит в себе доплаты за сверхурочную работу, в ночные смены, выходные и праздничные дни, во вредных условиях. То есть, если вы отработали полный рабочий месяц, выполнив свои обязанности, а также работали сверхурочно или во вредных условиях, то ваша зарплата не может быть равной МРОТ, а должна превышать его. К сожалению, стимулирующие выплаты (премии, бонусы и так далее) в этот список не попали.
Также в Башкирии действует Соглашение о минимальной заработной плате, подписанное Республиканской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (в комиссию входят представители профсоюзов, объединений работодателей и правительства республики). Стороны договорились, что в Башкирии действует повышающий коэффициент — 5,7% от МРОТ. То есть, минимальная зарплата должна быть не ниже 23 390 рублей. Но это касается только тех работников, кто трудится в коммерческих предприятиях (то есть, соглашение не распространяется на бюджетников и работников НКО). Однако есть и те работодатели, которые отказались от соглашения.
Ранее министр труда Ленара Иванова заявляла, что причина большого количества вахтовиков, уезжающих из Башкирии в другие регионы, не в зарплатах, а «в привычке». А самую высокую зарплату в Уфе готовы платить сверловщикам.