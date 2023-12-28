Звезда эстрады 90-х Татьяна Овсиенко встретит Новый год в Уфе

В рамках праздничного мероприятия «Терра Зима» в Уфе состоится выступление известной певицы Татьяны Овсиенко. В новогоднюю ночь она возглавит программку мероприятия, которое пройдет на Советской площади. Информацию о ее участии сообщили в Центр развития туризма региона. После традиционного звона курантов, отмечающего начало нового года, Татьяна Овсиенко предстанет перед зрителями.