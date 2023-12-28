Звезда эстрады 90-х Татьяна Овсиенко встретит Новый год в Уфе

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В рамках праздничного мероприятия «Терра Зима» в Уфе состоится выступление известной певицы Татьяны Овсиенко. В новогоднюю ночь она возглавит программку мероприятия, которое пройдет на Советской площади. Информацию о ее участии сообщили в Центр развития туризма региона. После традиционного звона курантов, отмечающего начало нового года, Татьяна Овсиенко предстанет перед зрителями.
Праздник начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 03:00 1 января. Вход на мероприятия бесплатный. Также, в Уфе будут проходить различные культурно-развлекательные мероприятия в рамках фестиваля «Новогодние каникулы „Терра Зима“». Фестиваль продолжится до 3 января.
Ранее Mkset сообщал какие артисты выступят на праздничном музыкальном марафоне, который пройдёт в ночь с 31 декабря на 1 января.