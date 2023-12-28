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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Татьяна Овсиенко станет хедлайнером новогоднего концерта в Уфе

Звезда эстрады 90-х Татьяна Овсиенко встретит Новый год в Уфе

28 декабря 2023, 06:28

Татьяна Овсиенко станет хедлайнером новогоднего концерта в Уфе

Фестиваль «Новогодние каникулы „Терра Зима“» будет проходить на Советской площади.

В рамках праздничного мероприятия «Терра Зима» в Уфе состоится выступление известной певицы Татьяны Овсиенко. В новогоднюю ночь она возглавит программку мероприятия, которое пройдет на Советской площади. Информацию о ее участии сообщили в Центр развития туризма региона. После традиционного звона курантов, отмечающего начало нового года, Татьяна Овсиенко предстанет перед зрителями.

Праздник начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 03:00 1 января. Вход на мероприятия бесплатный. Также, в Уфе будут проходить различные культурно-развлекательные мероприятия в рамках фестиваля «Новогодние каникулы „Терра Зима“». Фестиваль продолжится до 3 января.

Ранее Mkset сообщал какие артисты выступят на праздничном музыкальном марафоне, который пройдёт в ночь с 31 декабря на 1 января.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Праздники#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова#Праздничные мероприятия
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