mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Новым управляющим делами администрации Уфы назначен Хазиев Рустам

За несколько дней до Нового года, в администрации Уфы произошли кадровые изменения

28 декабря 2023, 07:50
Фото: Midjourney

Новым управляющим делами администрации Уфы назначен Хазиев Рустам

Об сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Кадровые изменения произошли в администрации Уфы. Управляющим делами назначен Хазиев Рустам Маратович.

Он родился в селе Старобалтачево Балтачевского района РБ, 5 июня 1991 года. Он окончил Уфимский юридический институт министерства внутренних дел РФ, где изучал юриспруденцию.

Он начал свою карьеру в 2013 году в отделе МВД России по Кушнаренковскому району в должности следователя. В последующие годы он перешел работать в Балтачевский район и стал следователем в Главном следственном управлении МВД по РБ.

Помимо этого, Рустам Хазиев также имел опыт управления различными частными организациями. Он занимал должность заместителя директора по экономике в МУП «Управление инфраструктурой транспорта». Последний год он работал на должности начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы.

#Общество#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Шишка — 1,5 млн, Сова — 150 тысяч: в Уфе елочные игрушки продают по рекордным ценам
Вчера, 13:45
Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура
Вчера, 09:58
Стало известно, как изменится территория около Центрального рынка в Уфе
Вчера, 08:57
В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
Вчера, 07:54
«Деньги есть?» Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву сериала «Слово пацана» напомнил детство
Вчера, 10:15
Жители Башкирии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Даванкова
Вчера, 05:24