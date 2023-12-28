За несколько дней до Нового года, в администрации Уфы произошли кадровые изменения

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Кадровые изменения произошли в администрации Уфы. Управляющим делами назначен Хазиев Рустам Маратович.
Он родился в селе Старобалтачево Балтачевского района РБ, 5 июня 1991 года. Он окончил Уфимский юридический институт министерства внутренних дел РФ, где изучал юриспруденцию.
Он начал свою карьеру в 2013 году в отделе МВД России по Кушнаренковскому району в должности следователя. В последующие годы он перешел работать в Балтачевский район и стал следователем в Главном следственном управлении МВД по РБ.
Помимо этого, Рустам Хазиев также имел опыт управления различными частными организациями. Он занимал должность заместителя директора по экономике в МУП «Управление инфраструктурой транспорта». Последний год он работал на должности начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы.