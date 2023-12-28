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Юрист Головина: посадившие самолет на реку в Якутии пилоты понесут ответственность

Юрист Головина: посадившие самолет на реку в Якутии пилоты понесут ответственность

28 декабря 2023, 20:19
Фото: 1MI
Пилотов, посадивших самолет на реку в Якутии из-за плохих погодных условий, могут наказать за возможные серьезные последствия и потенциальную опасность для пассажиров.

В Якутии произошел инцидент с самолетом, который приземлился на замерзшую реку. Пилоты компании «Полярные авиалинии» не обратили внимания на посадочную полосу из-за плохой видимости, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Юрист Мария Головина рассказала о том, что в таких случаях проводятся расследования и возбуждаются дела против пилотов. Они могут быть привлечены к ответственности за различные нарушения, например, жесткую посадку или задержку рейса.

Компания должна выяснить, по какой причине пилоты не увидели посадочную полосу. Были ли это погодные условия, насколько была заметна дорога и работали ли осветительные приборы.

Ответственность за происшедшее непременно будет возложена на пилотов, так как приземление на лед могло иметь серьезные последствия. В этом случае решение будет принято компанией.

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