Юрист Головина: посадившие самолет на реку в Якутии пилоты понесут ответственность

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
В Якутии произошел инцидент с самолетом, который приземлился на замерзшую реку. Пилоты компании «Полярные авиалинии» не обратили внимания на посадочную полосу из-за плохой видимости, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Юрист Мария Головина рассказала о том, что в таких случаях проводятся расследования и возбуждаются дела против пилотов. Они могут быть привлечены к ответственности за различные нарушения, например, жесткую посадку или задержку рейса.
Компания должна выяснить, по какой причине пилоты не увидели посадочную полосу. Были ли это погодные условия, насколько была заметна дорога и работали ли осветительные приборы.
Ответственность за происшедшее непременно будет возложена на пилотов, так как приземление на лед могло иметь серьезные последствия. В этом случае решение будет принято компанией.