Водитель автобуса в Уфе высадил ребенка из-за карты «Алга»

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2023 года. У мальчика не вышло оплатить поездку по карте «Алга», из-за чего водитель автобуса высадил его на остановке в селе Чесноковка.
В результате ребенок ожидал следующий автобус 40 минут и опоздал на занятия.
В этой связи по инициативе прокуратуры района водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего). Мужчину обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.
Также в адрес руководителя организации-перевозчика внесено представление о недопустимости подобных нарушений впредь.