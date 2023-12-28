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В Уфе оштрафовали водителя, высадившего ребенка из-за непрошедшей оплаты

Водитель автобуса в Уфе высадил ребенка из-за карты «Алга»

28 декабря 2023, 15:52
Фото: 1MI

В Уфе оштрафовали водителя, высадившего ребенка из-за непрошедшей оплаты

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2023 года. У мальчика не вышло оплатить поездку по карте «Алга», из-за чего водитель автобуса высадил его на остановке в селе Чесноковка.

В результате ребенок ожидал следующий автобус 40 минут и опоздал на занятия.

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В этой связи по инициативе прокуратуры района водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего). Мужчину обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Также в адрес руководителя организации-перевозчика внесено представление о недопустимости подобных нарушений впредь.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов
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