Водитель автобуса в Уфе высадил ребенка из-за карты «Алга»

В этой связи по инициативе прокуратуры района водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего). Мужчину обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.